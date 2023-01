Vondroušová skončila v Adelaide po prohře se Sabalenkovou ve čtvrtfinále

Adelaide (Austrálie) - Tenistka Markéta Vondroušová dohrála v Adelaide na svém prvním turnaji WTA Tour po devíti měsících ve čtvrtfinále. Druhé nasazené Aryně Sabalenkové z Běloruska podlehla 3:6 a 5:7.

Třiadvacetiletá Vondroušová musela minulou sezonu ukončit už v polovině dubna kvůli problémům se zápěstím, s nímž poté byla na operaci. V Austrálii vyhrála dva zápasy, než ji zastavila bývalá světová dvojka Sabalenková.

O semifinále dnes hraje v Adelaide ještě osmnáctiletá Linda Nosková proti jiné běloruské favoritce, někdejší světové jedničce Viktorii Azarenkové.

Pegulaová porazila v United Cupu hladce světovou jedničku Šwiatekovou

Americká tenistka Jessica Pegulaová uštědřila v semifinále týmové soutěže United Cup v Sydney první porážku v sezoně světové jedničce Ize Šwiatekové. Třetí hráčka žebříčku vyhrála jednoznačně 6:2, 6:2 a přispěla k vedení USA nad Polskem 2:0 po prvním dnu.

"Myslím, že jsem odvedla kvalitní práci. Hrála jsem agresivně, chytře podávala a hodně dobře returnovala," pochvalovala si Pegulaová po prvním vítězství v kariéře nad hráčkou, jež je na prvním místě světového žebříčku. Američanka vstoupila do United Cupu porážkou ve skupině s Petrou Kvitovou, následující tři duely ale zvládla.

Naopak na tři výhry nenavázala v generálce Šwiateková, kterou porážka přivedla k slzám. "Je to jedna z nejlepších tenistek na světě, takže musíte hrát opravdu skvěle, abyste Jessie porazili. Vždycky to tak bylo. Takže nejsem překvapená, protože vím, co dokáže. Spíš mě zaskočilo, že jsem se já nedokázala vyrovnat její hře," uvedla jednadvacetiletá rodačka z Varšavy po prohře, jež přišla deset dnů před startem Australian Open.

Na výhru Pegulaové navázal Frances Tiafoe, jenž zdolal 6:3, 6:3 polského outsidera Kacpera Žuka a přiblížil Američany směrem k finále. Další tři zápasy jsou na programu v sobotu, týmu USA stačí k postupu vyhrát jeden.

V druhém semifinále hraje Řecko s Itálií.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (3-Rus.) - Chačanov (8-Rus.) 6:3, 6:3, Korda (USA) - Sinner (6-It.) 7:5, 6:1, Nišioka (Jap.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2.

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (2-Běl.) - Vondroušová (ČR) 6:3, 7:5, Beguová (Rum.) - Kuděrmětovová (4-Rus.) 7:5, 6:4.

United Cup - soutěž smíšených družstev

(tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů)

Semifinále v Sydney - po 1. dnu:

USA - Polsko 2:0

Pegulaová - Šwiateková 6:2, 6:2, Tiafoe - Žuk 6:3, 6:3.

9:00 Řecko - Itálie.

Turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Gauffová (1-USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:2, Bonaventureová (Belg.) - Fernandezová (3-Kan.) 6:4, 6:2, Koviničová (7-Č. Hora) - Kužmová (SR) 6:3, 6:2.