Vondroušová si nepřipouštěla, že proti ní stojí právě Ósakaová

Tokio - Pod zataženou střechou centrkurtu připravila tenistka Markéta Vondroušová v olympijském turnaji zklamání domácím Japoncům. Chytře i drze hrající česká levačka si ve třetím kole vyšlápla na Naomi Ósakaovou a druhé nasazené hráčce, která slavnostně zapálila v pátek oheň tokijských her, povolila jen pět gamů.

"Když jsem viděla, že ji mám v třetím kole, tak jsem si říkala, že budu muset hrát hodně dobře. A hrála jsem fakt dobře," podotkla s úsměvem předloňská finalistka Roland Garros Vondroušová. "Věřila jsem, že ji mohu porazit. Nepřipouštěla jsem si, že je na druhé straně Ósakaová."

Nástup do utkání měla famózní. Rychle vedla 4:0 a měla dva brejkboly při podání Ósakaové na 5:0. "Šla jsem do toho, že nemám co ztratit a že do toho budu muset chodit, jinak by mě ustřílela. Začala jsem dobře, i když měla na začátku dva brejkboly. Říkala jsem si, že ji musím jakkoliv rozběhat - čopem, kraťasem, čímkoliv. A vyplatilo se," řekla Vondroušová. Využívala také špatného servisu soupeřky. "První jí nešel, tak jsem ji po druhém servisu drtila."

Na returnu hrála navíc chytře. Nesnažila se tvrdé podání vracet ránou, ale míč narážela. "Když jsem to ťukla forhendem, tak jí to dělalo větší problémy, než když jsem jí dala dobrý return. Snažila jsem se, aby se co nejvíc hrálo, protože pak už se mohlo dít cokoliv," řekla.

Ve druhém setu už měla se čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou mnohem více práce. Prohrávala 0:2, ale dokázala srovnat a za stavu 3:3 odvrátila dva brejkboly. Pokaždé si drze a odvážně troufla na své oblíbené zkrácení za síť. "Věděla jsem, že se zezadu hrozně zlepšila a pak už bylo hrozně těžké ji přehrávat z výměn. Ona do toho hrozně chodila a hrála lépe. Věděla jsem, že když dám kratší úder, tak to byl konec. Tyhle dva kraťasy se mi fakt povedly."

Po vydřené výhře v prvním kole už proti Ósakaové navázala na pocity z tréninků. "Byly skvělé, tak jsem si říkala, že to ve mně je," říkala si. V závěru nevyužila dva mečboly. "Člověk se rozklepe, mohla jsem do toho jít víc a jsem ráda, že jsem poslední game uhrála," oddechla si.

Z trenérského boxu fandila chvilku i Karolína Plíšková, kterou čeká zápas odpoledne, navíc spolu budou hrát i čtyřhru. Byla ráda, že se alespoň lóže, když už hlediště zelo kvůli koronaviru prázdnotou, celkově zaplnila realizačním týmem. "Bylo to hezké, když je stadion prázdný. Člověk se o ně může opřít, podívat se. Občas mě nahecujou, což je super."

Z vítězství nad turnajovou dvojkou se nesnažila létat hlavou v oblacích. "Chci se soustředit na další zápasy. Půjdu se osprchovat, převléct, dám si něco k jídlu a půjdu fandit zase Káje," plánovala před čtyřhrou. "Hlavně nechci usnout na vavřínech. Každý zápas je těžký."