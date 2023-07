Vondroušová se utká ve Wimbledonu s Džábirovou o první grandslamový titul

Londýn - Markétu Vondroušovou dělí poslední krok od nečekaného triumfu ve Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletá tenistka se utká v sobotním finále na trávě v All England Clubu o premiérový grandslamový titul s nasazenou šestkou Tunisankou Uns Džábirovou, která chce v Londýně napravit loňský finálový neúspěch s Jelenou Rybakinovou. Utkání by mělo začít na centrkurtu v 15:00 SELČ.

Sokolovská rodačka Vondroušová je ve finále grandslamu podruhé, předtím hrála o titul na Roland Garros 2019. Ve Wimbledonu může úspěšně dotáhnout překvapivé tažení na povrchu, který dosud nepatřil k jejím oblíbeným. Po turnaji se posune z 42. místa žebříčku WTA minimálně na 16. příčku. V případě vítězství by se měla dostat do první desítky.

"Cítím, že jsme v něčem stejné. Obě hrajeme kraťasy a čopy. Už jsme spolu letos párkrát hrály. Měly jsme se utkat i v prvním kole v Eastbourne, ale odhlásila jsem se. Uns tu loni hrála finále, stejně tak jako na US Open. Je na grandslamová finále zvyká. Tak jako tak to bude těžký zápas," řekla novinářům Vondroušová.

Česká tenistka se střetne s Džábirovou posedmé. Zatím mají bilanci 3:3, oba letošní duely na Australian Open a v Indian Wells ale vyhrála Vondroušová. "Půjdu si pro svou odvetu. Letos jsem ji ještě neporazila. Má skvělou ruku a hraje velmi dobře. Budu se hlavně soustředit na sebe. Obě jsme hladové po vítězství a vyhraje ta, která si to víc zaslouží," uvedla Džábirová.

Vondroušová je první českou finalistkou Wimbledonu po Karolíně Plíškové v roce 2021. Může se stát také další českou šampionkou travnatého grandslamu po Petře Kvitové, jež uspěla v letech 2011 a 2014. Před ní vyhrála také Jana Novotná (1998) a devětkrát zvítězila rekordmanka Martina Navrátilová. Ta ale získala všechny triumfy pod americkou vlajkou.

"Jejich úspěchy znám. A co třeba dokázala Martina, je šílené. Je těžké tady zvítězit jednou a ona to dokázala devětkrát. K těmto hráčkám prostě musíte vzhlížet," podotkla Vondroušová. "Tím, jak jsem se narodila později, mám blíž spíše k hráčkám, jako je Petra Kvitová a Karolína Plíšková," doplnila.

Je však zkušenější, než když před čtyřmi lety v Paříži nestačila ve finále na Australanku Ashleigh Bartyovou. "Tehdy jsem byla fakt mladá, bylo mi devatenáct. Vše pro mě bylo nové a rozpoutalo se kolem mě velké haló. Tady už to bude o něco lehčí snášet. Nebudu další zápas brát tak smrtelně vážně. Když to člověk moc prožívá, je to svazující," líčila Vondroušová.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia zahájila Wimbledon výhrou nad Američankou Peyton Stearnsovou a poté zdolala čtyři nasazené soupeřky - Rusku Veroniku Kuděrmětovovou (12.), Chorvatku Donnu Vekičovou (20.), krajanku Marii Bouzkovou (32.) a další Američanku Jessicu Pegulaovou (4.). V semifinále porazila i Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Osmadvacetiletá Džábirová, které se v Tunisku přezdívá "ministryně štěstí", má třetí šanci stát se premiérovou grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. Ve Wimbledonu vyřadila Polku Magdalenu Frechovou, Číňanku Paj Čuo-süan, Kanaďanku Biancu Andreescuovou, Kvitovou, loňskou vítězku Rybakinovou z Kazachstánu a naposledy Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Tři z posledních čtyř zápasů otáčela poté, co prohrála první set.

"Myslím, že jsem letos měla ve Wimbledonu ještě těžší los. Hrála jsem proti úžasným hráčkám, kterým se daří na všech površích a na trávě zvlášť. Byla to velká výzva. Věřím, že mi to dodá sebedůvěru i do finále. A také, že jsem našla svůj dobrý tenis," dodala Džábirová.

Vítězka dvouhry si připíše na konto 2,35 milionu liber (65 milionů korun), poražená finalistka získá poloviční částku.