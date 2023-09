Vondroušová se utká o čtvrtfinále US Open na kurtu Louise Armstronga

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová.

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Tenistka Markéta Vondroušová se utká v pondělí o postup do premiérového čtvrtfinále na US Open s domácí Američankou Peyton Stearnsovou jako první v pořadí na kurtu Louise Armstronga. Wimbledonská vítězka a turnajová devítka zahájí duel s 59. hráčkou světa na druhém největším dvorci ve Flushing Meadows od 17:00 SELČ.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyzve Stearnsovou podruhé za několik měsíců. Sokolovská rodačka se střetla s o tři roky mladší Američankou také letos v 1. kole Wimbledonu, kde zvítězila 6:2, 7:5.

Vondroušová zatím neztratila na betonu v New Yorku ani set. Postupně vyřadila Korejku Han Na-le, Italku Martinu Trevisanovou a naposledy deklasovala turnajovou dvaadvacítku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, které dovolila jen tři gamy (6:2, 6:1). Na grandslamech může vyhrát 11. zápas v řadě.

Česká tenistka si v případě úspěchu posune na US Open osobní maximum. V osmifinále je podruhé, před pěti lety v něm nestačila na Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Vítězka duelu mezi Vondroušovou a Stearnsovou narazí ve čtvrtfinále na lepší z dvojice Američanek Madison Keysová - Jessica Pegulaová. Jejich duel začne o hodinu později na hlavním kurtu Arthura Ashe.

Pondělní program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA), Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.), 01:00 Kasatkinová (13-Rus.) - Sabalenková (2-Běl.), Zverev (12-Něm.) - Sinner (6-It.).

Kurt Louise Armstronga: Stearnsová (USA) - Vondroušová (9-ČR), Draper (Brit.) - Rubljov (8-Rus.), Džábirová (5-Tun.) - Čeng Čchin-wen (23-Čína), Medveděv (3-Rus.) - De Minaur (13-Austr.)