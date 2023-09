Vondroušová se i s bolavou rukou pokusí zabojovat o semifinále US Open

Tenisový turnaj US Open, 4. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová.

New York - Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová se ve středu pokusí přiblížit výraznému úspěchu i na tenisovém US Open. Turnajová devítka se střetne na newyorském betonu o premiérový postup do semifinále s domácí Madison Keysovou. S nasazenou sedmnáctkou bude hrát poprvé a věří, že se vypořádá i s bolavou rukou, kvůli níž vzdala další účast ve čtyřhře s Barborou Strýcovou.

"Maddie má teď dobrou formu. Před turnajem jsme spolu trénovaly a čekám těžký zápas. V grandslamovém čtvrtfinále se ale může stát cokoliv. Na kurtu nechám všechno," řekla Vondroušová novinářům.

Čtyřiadvacetiletá česká hráčka uspěla v osmifinále po třísetovém souboji s další Američankou Peyton Stearnsovou (6:7, 6:3, 6:2). Během utkání ji trápila bolest v levé ruce, kvůli níž si vzala analgetika. Následně se rozhodla odstoupit ze čtyřhry, kde měla hrát osmifinále s loučící se Strýcovou.

"Asi za to mohou i těžší míče. Sezona je dlouhá a program je tu náročný. V úterý mám volno, tak uvidíme, zda to pomůže," podotkla Vondroušová, která ve Flushing Meadows vyřadila také Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, Italku Martinu Trevisanovou a Korejku Han Na-le.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia je ve čtvrtfinále grandslamu potřetí. Před letošním tažením ve Wimbledonu se dostala i do finále Roland Garros 2019. Na grandslamech vyhrála posledních 11 zápasů.

"Po triumfu ve Wimbledonu jsem byla na dalších turnajích nervózní. Chtěla jsem hlavně hrát dobře a vyhrát pár zápasů. Je to těžká pozice, je na mě spousta tlaku. Jsem ráda, že držím nervy na uzdě a snažím se dál hrát svůj tenis," uvedla Vondroušová.

O čtyři roky starší Keysová je ve čtvrtfinále grandslamu podesáté, před šesti lety se na US Open dostala do finále. "Je to skvělá hráčka a také má dobrou formu. Hraje velmi rychle a úžasně servíruje. Asi budu muset hodně běhat," řekla Vondroušová.

Američanka vyřadila v osmifinále krajanku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Předtím zdolala Rusku Ljudmilu Samsonovovou, Belgičanku Yaninu Wickmayerovou a Nizozemku Arantxu Rusovou. Na turnaji zatím ztratila stejně jako Vondroušová jeden set.

"Markéta je skvělá hráčka. Její kariéra možná nebyla kvůli zranění taková, jaká by mohla být, ale ty kvality stoprocentně má. Podařilo se jí letos vyhrát grandslamový titul a tady je už ve čtvrtfinále. Má unikátní styl, hraje trochu zrádně, ale má také tvrdé rány a variabilní hru," řekla Keysová.

Před čtvrtfinále s Vondroušovou se pokusí maximálně připravit na všechny silné stránky soupeřky, včetně jejího "leváckého" servisu. Vítězka duelu vyzve v semifinále Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Číňanku Čeng Čchin-wen.

"Když někdo hraje dobře, musíte se zaměřit hlavně na jeho slabiny. Na to máme naštěstí trenéry, aby nám sestavili herní plán. Věřím, že se ho budu držet, jako se mi to povedlo v osmifinále," uvedla Keysová.