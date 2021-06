Vondroušová se cítí klidnější a začíná si Paříž zase užívat

Paříž - Bez tejpů a klidnější je tenistka Markéta Vondroušová na letošním Roland Garros. Ve druhém kole měla nervy jen trochu v koncovce zápasu s domácí Harmony Tanovou, ale duel zvládla jistě a oslavila první výhru na centrkutu Philippa Chatriera.

Na centrální dvorec pařížského areálu se jednadvacetiletá Vondroušová dostala podruhé. Poprvé na něm předloni prohrála jasně ve finále s Ashleigh Bartyovou z Austrálie. Dnes se na něj vrátila a před víceméně prázdnými tribunami postoupila za 62 minut.

"Byla jsem docela překvapená, že nás dali na centr. Je fakt krásný a je úžasné, že jsem si na něm mohla zahrát a vyhrála jsem tam," řekla Vondroušová při on-line tiskové konferenci. "Vzpomínky na finále mám takové smíšené, prohrála jsem docela dost, ale zase to bylo moje první finále. Teď jsem ráda, že jsem odešla s výhrou a jak jsem hrála, i když to může být lepší."

Utkání s Tanovou, která dostala do soutěže divokou kartu, měla levou rukou hrající Češka pod kontrolou. V koncovce ale byla podle svých slov nervózní. "Ke konci mi bylo docela špatně, jak jsem věděla, že to můžu dohrát. Nešlo to moc vidět, ale docela to na mě dopadlo. Jsem ráda, že jsem to ustála, a myslím, že jsem odehrála dobrý zápas," uvedla Vondroušová.

Zatímco finále s Bartyovou se hrálo před plnými ochozy, před více než 15 tisíci fanoušků, tentokrát bylo kvůli koronavirovým omezení hlediště poloprázdné. "Pro nás, co nejsme tolik zvyklé, je asi lepší nemít ten centr úplně plný. Takhle si na to lépe zvykáme, než jít hned před narvaný centr. V porovnání s finále byla atmosféra jiná, ale nějací lidi tady jsou, takže to není úplně prázdné jako na předchozích grandslamech. Lidi jsou docela slyšet, takže je to zase dobré."

Ve srovnání s předešlými turnaji není Vondroušová oblepená. Sundala i tejpy z kotníků. "Rozmýšleli jsme to na antuku, v Madridu a v Římě jsem to měla a nějak jsem prohrávala, tak jsem si řekla, že tady už to mít nechci. Docela se to zatím vyplácí," usmála se.

Turnajová dvacítka Vondroušová vypadá, že se dostává do herní pohody. "Docela jo. Přijde mi, že jsem v hlavě klidnější, už jsem to cítila v prvním zápase. Začínám si to užívat, jsem v dobrém rozpoložení. Hraje se mi tady dobře," přitakala. Potvrdit to může v dalším utkání, v kterém narazí na vítězku duelu mezi Caroline Garciaovou z Francie a Slovinkou Polonou Hercogovou. "Hrála jsem s oběma a docela bitvy. Trenér se tam teď půjde podívat, tak uvidíme. Už je to třetí kolo, nedá se moc vybírat. Budu se snažit hrát co nejlíp," řekla Vondroušová.