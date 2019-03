Indian Wells (USA) - Dvě premiéry si připsala na konto tenistka Markéta Vondroušová na turnaji v Indian Wells. Výhrou nad světovou dvojkou Simonou Halepovou z Rumunska slavila první výhru nad hráčkou světové desítky v kariéře a na akci kategorie Premier Mandatory si poprvé zahraje čtvrtfinále.

"Byl to ohromně těžký zápas," řekla Vondroušová na sociálních sítích po úterním vyřazení Halepové 6:2, 3:6, 6:2 po hodině a čtyřiceti minutách. "Bojovala jsem o každý míč a chvílemi jsem měla pocit, že na kurtu umřu. Naběhala jsem toho fakt moc. ale stálo to za to. Mám to tu moc ráda. Loni se mi tu dařilo a letos je to ještě lepší."

Levou rukou hrající Vondroušová zdolala hráčku světové desítky na šestý pokus. Dvojka Halepová přitom byla nejvýše postavenou tenistkou v žebříčku WTA, s kterou se v kariéře střetla. "Maky podala fantastický výkon po všech stránkách. Zvládla to skvěle fyzicky i mentálně. Uhrála si to. Je moc šikovná," ocenil ji kouč Jan Hernych.

Další výhru nad soupeřkou z Top-10 může Vondroušová přidat v boji o semifinále. Na tvrdém povrchu v Kalifornii nastoupí proti šesté nasazené Elině Svitolinové z Ukrajiny, která porazila Australanku Ashleigh Bartyovou až po třech hodinách a dvanácti minutách, což byl nejdelší ženský zápas letošního roku.

"Hrály jsme dlouhé výměny a přišlo mi, že jsme strávily na kurtu delší dobu," řekla loňská vítězka Turnaje mistryň Svitolinová a k duelu s Vondroušovou dodala: "Její rotace jsou trochu jiné, protože je levačka, ale základem bude hrát svoji hru."