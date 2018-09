Česká tenistka Markéta Vondroušová při zápase na US Open proti Kiki Bertensové z Nizozemska.

New York - Tenistka Markéta Vondroušová se poprvé probojovala do grandslamového osmifinále. Devatenáctiletá hráčka na US Open překvapivě porazila třináctou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska po setech 7:6, 2:6 a 7:6. V boji o čtvrtfinále může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou, která se utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.

Hrát bude i turnajová pětka Petra Kvitová. Na stejném kurtu jako Vondroušová zahájí nejdříve v jednu hodinu po půlnoci večerní program duelem s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu.

Bertensová přijela do New Yorku povzbuzená titulem v Cincinnati, kde si poradila se zástupem hvězd, a zprvu měla navrch i proti Vondroušové. Češka ale nenechala Nizozemku za stavu 4:5 dopodávat první set a tie-break získala poměrem 7:4.

Vondroušová hrála pestře a úspěšně zařazovala oblíbené zkrácení za síť. Ve druhé sadě vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. V následujících sedmi gamech uhrála pouhé tři míče a do hry se znovu dostala až za stavu 0:1 ve třetím setu.

V šesté hře sice ztratila servis, ale stav 2:4 ji nezlomil a ve dvanácté hře podávala na vítězství. O triumfu nakonec rozhodla v dalším tie-breaku, v kterém získala sedm bodů v řadě (7:1) a za dvě hodiny a dvacet minut slavila postup.

"Je to úžasné. Bojovala jsem o každý míč, snažila se hrát svoji hru, být agresivní a jsem šťastná. Moc všem děkuji za podporu," řekla Vondroušová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Bertensová (13-Niz.) 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:1).

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Sestini Hlaváčková (3-ČR) - Olaruová, Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 7:6 (7:5).