Vondroušová povede tým tenistek do kvalifikace v Poháru BJK proti Britkám

Praha - Kvarteto Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Karolína Muchová je v nominaci tenistek na duel kvalifikace o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Hrát se bude 15. a 16. dubna na antuce pražské Štvanice na malém centrkurtu a vstupenky do ochozů půjdou do prodeje 31. března.

Výběr kapitána Petra Pály může čítat až pět jmen a tři se dají vyměnit ještě hodinu před losem pořadí zápasů (14. dubna). Je tak možné, že českou sestavu ještě doplní aktuálně zraněné hráčky - světová dvojka Barbora Krejčíková, která má problém s loktem, či Marie Bouzková. K dispozici po domluvě s Pálou nebudou dřívější jedničky týmu Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Britský tým povede třináctá hráčka světa Emma Raducanuová. Loňskou senzační šampionku grandslamového US Open ve výběru kapitánky Anne Keothavongové doplňují Harriet Dartová (122. v žebříčku dvouhry WTA), Katie Swanová (213.) a Sonay Kartalová (392.).

"Jsme díky povrchu favority, i když je Raducanuová v nominaci. Je jenom dobře, že přijede, bude to atraktivní pro diváky a chceme hrát proti nejlepším," uvedl Pála pro média.

Český ženský tenis patří dlouhodobě ke špičce a kapitán věří, že by se mohl vrátit v soutěži družstev na vrchol. "S takovým týmem je potřeba myslet, i když postupně, jenom nejvýš. Zase se pokusit vyhrát titul a první krok k tomu vede přes Británii a postup do finálového turnaje," řekl Pála. Tenistky dovedl k šesti triumfům, ten poslední družstvo získalo v roce 2018.

Nově se tvoří nominace skoro měsíc před utkáním, zatímco dříve se oznamovala s odstupem deseti dnů. "Z mého pohledu to není šťastné, protože máme spoustu holek ve špičce. A výběr je mezi turnaji v Indian Wells a Miami, kam se chystám, Je to nezvyklé, protože se může stát cokoli, ale věřím, že nebude potřeba něco zásadně měnit," řekl Pála.

Jedničkou týmu je aktuálně 33. hráčka světa a loňská finalistka olympiády v Tokiu Vondroušová a dvojkou Martincová (42.). "Markéta hrála dva pořádné zápasy (v Indian Wells) a věřím, že bude v pořádku. Terka Martincová hraje nejlepší tenis kariéry," konstatoval Pála.

Připravena bude světová deblová jednička Siniaková. "Dokáže se prosadit i ve dvouhře," připomněl kapitán vítězný bod Siniakové ve dvouhře z finále v roce 2018.

Podruhé v kariéře je v nominaci Muchová, která si premiéru odbyla v roce 2019, kdy přispěla k výhře nad Kanadou. Nyní 73. hráčka dvouhry WTA se v Miami vrátí do hry po zranění břišního svalu a hrát bude poprvé od loňského US Open. "Doufejme, že se jí bude dařit, už se jí budou vyhýbat zranění a dostane se opět do formy, protože má skvělý tenis," řekl Pála.

V Miami se bude bavit s Bouzkovou a otázkou je, jak na tom bude loňská vítězka antukového Roland Garros Krejčíková. "Uvidíme, kdy začne hrát. To neví nikdo," řekl Pála.

Po zranění se vrací i Karolína Plíšková a zdravotní problémy měla i Petra Kvitová. "Domluvili jsme se, že nebudou pro toto utkání v nominaci. Obě předvedly v soutěži obrovské srdce a spoustu zápasů vyhrály. Doufejme, že postoupíme, a uvidíme v listopadu," řekl Pála.

S Británií půjde o první vzájemný souboj v tenisové soutěži družstev žen. Češky vyhrály soutěž jedenáctkrát. Britky se dostaly čtyřikrát do finále, naposledy před 41 lety.