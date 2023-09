Vondroušová postoupila do čtvrtfinále US Open, vyzve Keysovou

Tenisový turnaj US Open, 4. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová.

New York - Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Česká jednička a turnajová devítka otočila utkání s domácí tenistkou Peyton Stearnsovou a zvítězila 6:7, 6:3 a 6:2. Na grandslamech vyhrála již jedenáctý zápas za sebou. V boji o semifinále Vondroušová vyzve další Američanku Madison Keysovou, která zdolala krajanku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou 6:1, 6:3.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová si vylepšila na newyorském betonu životní maximum, dosud byla nejdále v osmifinále před pěti lety. Sokolovská rodačka zvítězila nad Stearnsovou podruhé během dvou měsíců, neboť ji porazila také v 1. kole Wimbledonu, který později vyhrála.

Přestože dnes měla Vondroušová potíže s levým ramenem, dala devět es a proměnila sedm brejkbolů. Stearnsová doplatila na 52 nevynucených chyb, Vondroušová jich udělala o jednadvacet méně.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Vondroušová (9-ČR) - Stearnsová (USA) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 6:3.