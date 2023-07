Vondroušová porazila Svitolinovou a zahraje si finále Wimbledonu

Česká tenistka Markéta Vondroušová se raduje z postupu do finále Wimbledonu v Londýně, 13. července 2023.

Londýn - Markéta Vondroušová postoupila do finále Wimbledonu. Česká tenistka porazila v semifinále na trávě v All England Clubu Ukrajinku Elinu Svitolinovou za hodinu a 16 minut dvakrát 6:3. O první grandslamový titul se utká v sobotu se světovou dvojkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo loňskou finalistkou Uns Džábirovou z Tuniska.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova postoupila do grandslamového finále podruhé, o titul neúspěšně bojovala před čtyřmi lety na Roland Garros. Na trávě v Londýně prožívá suverénně nejlepší tažení v kariéře, dosud zde byla nejlépe předloni ve 2. kole. Do finále prošla jako první nenasazená hráčka od roku 1963, kdy to dokázala Billie Jean Kingová.

Tenistka 1. ČLTK Praha je další Češkou ve finále Wimbledonu po dvou letech. V roce 2021 bojovala v All England Clubu o titul Karolína Plíšková. Dosud poslední českou vítězkou je Petra Kvitová, která travnatý grandslam vyhrála v letech 2011 a 2014. Před ní uspěly také Jana Novotná (1998) a devětkrát zvítězila i rekordmanka Martina Navrátilová, ta ale získala všechny triumfy už pod americkou vlajkou.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha Vondroušová je po Karolíně Muchové druhou českou grandslamovou finalistkou za sebou. Muchová bojovala minulý měsíc o titul na antukovém Roland Garros. Vondroušová má za účast ve finále jistou prémii 1,175 milionu liber (32,6 milionu korun). V případě sobotního vítězství by obdržela 2,35 milionu liber (65 milionů korun).

Před dnešním semifinále měla se Svitolinovou bilanci 2:3, poslední dvě utkání včetně předloňského semifinále na olympijských hrách ale Vondroušová vyhrála. Ukrajinka hrála wimbledonské semifinále už před čtyřmi lety, kdy nestačila na pozdější vítězku Rumunku Simonu Halepovou.

Dvaačtyřicátá hráčka světového žebříčku Vondroušová zahájila duel před zraky wimbledonského vítěze z roku 1973 Jana Kodeše lépe a v páté hře získala brejk. Ukrajinka sice zareagovala a srovnala, za stavu 3:3 ale Češka znovu prolomila její servis a úvodní sadu dotáhla za půl hodiny do konce.

V úvodu druhého setu pokračovala Vondroušová v přesné a pestré hře. Díky dvěma brejkům utekla brzy do vedení 4:0 a dvakrát podávala na 5:0. Svitolinová ale třemi gamy za sebou snížila a znovu se psychicky povzbudila.

V klíčové osmé hře Ukrajinku znovu nepodržel servis. Vondroušová se vrátila na podání s vedením 5:3 a proměnila první mečbol. Zahrála celkem 22 vítězných míčů, Svitolinová jen devět. Postupem do boje o trofej si dala dárek k dnešnímu svátku.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Čtyřhra - semifinále: Granollers, Zeballos (15-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (10-Něm.) 6:4, 6:3. Ženy: Dvouhra - semifinále: Vondroušová (ČR) - Svitolinová (Ukr.) 6:3, 6:3. Juniorky: Dvouhra - čtvrtfinále: Bartůňková (ČR) - Stoiberová (Brit.) 1:6, 6:1, 6:2.