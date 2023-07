Vondroušová porazila Svitolinovou a ve finále ji čeká Džábirová

Česká tenistka Markéta Vondroušová se raduje z postupu do finále Wimbledonu v Londýně, 13. července 2023.

Česká tenistka Markéta Vondroušová se raduje z postupu do finále Wimbledonu v Londýně, 13. července 2023. ČTK/AP/Kin Cheung

Londýn - Markéta Vondroušová postoupila do finále Wimbledonu. Česká tenistka porazila v semifinále na trávě v All England Clubu Ukrajinku Elinu Svitolinovou za hodinu a 16 minut dvakrát 6:3. O první grandslamový titul se utká v sobotu s loňskou finalistkou Uns Džábirovou z Tuniska, jež zdolala světovou dvojku Běloruskou Arynu Sabalenkovou po obratu 6:7, 6:4 a 6:3.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova postoupila do grandslamového finále podruhé, o titul neúspěšně bojovala před čtyřmi lety na Roland Garros. Na trávě v Londýně prožívá suverénně nejlepší tažení v kariéře, dosud zde byla nejlépe předloni ve 2. kole. Do finále prošla jako první nenasazená hráčka od roku 1963. Tehdy to dokázala Billie Jean Kingová.

"Byla jsem šíleně nervózní. Byla jsem nervózní po celý zápas," řekla Vondroušová v rozhovoru na kurtu. "Minulý rok jsem nehrála šest měsíců kvůli zranění. Nikdy nevíte, jak se vám podaří po tak dlouhé pauze vrátit. Jsem ale vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu zase hrát tenis. Teď si určitě na chvíli odpočinu," uvedla.

Tenistka 1. ČLTK Praha je další Češkou ve finále Wimbledonu po dvou letech. V roce 2021 bojovala v All England Clubu o titul Karolína Plíšková. Dosud poslední českou vítězkou je Petra Kvitová, která travnatý grandslam vyhrála v letech 2011 a 2014. Před ní uspěly také Jana Novotná (1998) a devětkrát zvítězila i rekordmanka Martina Navrátilová, ta ale získala všechny triumfy už pod americkou vlajkou.

Vondroušová je i druhou nejníže postavenou hráčkou, která se do finále Wimbledonu dostala. Hůř na tom byla jen v roce 2018 Serena Williamsová (181.). Už nyní má jistotu, že po turnaji si ve světovém žebříčku polepší nejméně na 16. místo.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha je po Karolíně Muchové druhou českou grandslamovou finalistkou za sebou. Muchová bojovala minulý měsíc o titul na antukovém Roland Garros. Vondroušová má za účast ve finále jistou prémii 1,175 milionu liber (32,6 milionu korun). V případě sobotního vítězství by obdržela 2,35 milionu liber (65 milionů korun).

Před dnešním semifinále měla se Svitolinovou bilanci 2:3, poslední dvě utkání včetně předloňského semifinále na olympijských hrách ale Vondroušová vyhrála. Ukrajinka hrála wimbledonské semifinále už před čtyřmi lety, kdy nestačila na pozdější vítězku Rumunku Simonu Halepovou.

Dvaačtyřicátá hráčka světového žebříčku Vondroušová zahájila duel před zraky wimbledonského vítěze z roku 1973 Jana Kodeše lépe a v páté hře získala brejk. Ukrajinka sice zareagovala a srovnala, za stavu 3:3 ale Češka znovu prolomila její servis a úvodní sadu dotáhla za půl hodiny do konce.

V úvodu druhého setu pokračovala Vondroušová v přesné a pestré hře. Díky dvěma brejkům utekla brzy do vedení 4:0 a dvakrát podávala na 5:0. Svitolinová ale třemi gamy za sebou snížila a znovu se psychicky povzbudila.

V klíčové osmé hře Ukrajinku znovu nepodržel servis. Vondroušová se vrátila na podání s vedením 5:3 a proměnila první mečbol. Zahrála celkem 22 vítězných míčů, Svitolinová jen devět. Postupem do boje o trofej si dala dárek k dnešnímu svátku.

Džábirová proti Sabalenkové ztratila první set v tie-breaku 5:7 a ve druhém po ztrátě servisu prohrávala 2:4, ale pak získala pět gamů v řadě a semifinále otočila. Vondroušová má s Džábirovou vyrovnanou bilanci 3:3, letos ji ale dvakrát porazila. Uspěla v Indian Wells i na Australian Open, v obou případech se hrálo na tvrdém povrchu. Běloruska po porážce přišla o šanci stát se poprvé světovou jedničkou, v čele žebříčku zůstane Polka Iga Šwiateková.

Mix vyhráli Chorvat Pavič a ukrajinská tenistka Kičenoková

Vítězi smíšené wimbledonské čtyřhry jsou Chorvat Mate Pavič a Ukrajinka Ljudmyla Kičenoková po výhře 6:4, 6:7 a 6:3 nad belgicko-čínským párem Joran Vliegen, Sü I-fan. Třicetiletý Pavič, bývalá deblová světová jednička, slaví šestý grandslamový titul a třetí v mixu, Kičenoková se dnes dočkala největšího tenisového úspěchu.

Kičenoková triumf poslala svým krajanům čelícím ruské agresi. "Chtěla bych povzbudit svým výkonem lidi na Ukrajině, bojují za svou svobodu," řekla při slavnostním ceremoniálu po svém premiérovém triumfu na grandslamu.

Naopak Pavič už vyhrál Wimbledon předloni v mužské čtyřhře s Nikolou Mektičem či debly na Autralian Open i US Open. S Kičenokovou nastoupili společně po dlouhých šesti letech. "Děkujeme za to fyzioterapeutovi, kterého máme společného," prozradil.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Čtyřhra - semifinále: Granollers, Zeballos (15-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (10-Něm.) 6:4, 6:3, Koolhof, Skupski (1-Niz./Brit.) - Bopanna, Ebden (6-Indie/Austr.) 7:5, 6:4. Ženy: Dvouhra - semifinále: Vondroušová (ČR) - Svitolinová (Ukr.) 6:3, 6:3, Džábirová (6-Tun.) - Sabalenková (2-Běl.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Smíšená čtyřhra - finále: L. Kičenoková, Pavič (7-Ukr./Chorv.) - Sü I-fan, Vliegen (Čína/Belg.) 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Junioři: Čtyřhra - čtvrtfinále: Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Bondioli, Cina (It.) 7:5, 3:6, 11:9. Juniorky: Dvouhra - čtvrtfinále: Bartůňková (ČR) - Stoiberová (Brit.) 1:6, 6:1, 6:2. Čtyřhra - čtvrtfinále: Kovačková, Samsonová (ČR) - McDonaldová, Moyanová (8-Brit./Arg.) 6:3, 6:3.