New York - Tenistka Markéta Vondroušová vypadla na US Open po málo vídané bitvě v osmifinále. V horku se ve Flushing Meadows chvilku zdálo, že její ukrajinská soupeřka Lesja Curenková vyčerpáním zápas vzdá, ale s problémy nakonec dohrávala Češka a podlehla 7:6, 5:7, 2:6.

Poslední českou tenistkou ve dvouhře tak zůstala Karolína Plíšková. Turnajovou osmičku čeká dnes souboj o semifinále s Američankou Serenou Williamsovou.

"Bylo to těžký a jsem z toho smutná, ale je to život. Celkově to byl dobrý zápas i turnaj," řekla devatenáctiletá Vondroušová, která se do hlavní soutěže US Open dostala až jako náhradnice a osmifinále je její grandslamové maximum.

Za začátku to vypadalo "na ručník" pro Vondroušovou. Ztratila sedm míčů v řadě, přišla o servis a prohrávala 0:2. Postupně se rozehrála a držela míč v dlouhých výměnách. Curenková měla pod spalujícími paprsky problémy, opírala se o kolena a ztěžka dýchala. "Věděla jsem, že nevzdá a bude hrát normálně," hrála podle Vondroušové soupeřka divadlo a českou tenistku to štvalo.

Vondroušová srovnala na 4:4, po devátém gamu si 36. hráčka světa Curenková nechala změřit tlak a chladila si nohy. Po pauze dokázala Vondroušová viditelně v nepohodě hrající soupeřku udolat v tie-breaku poměrem 7:3.

Ač devětadvacetiletá Ukrajinka při tie-breaku padla i na kolena, zápas nevzdala. Jen se odešla do šatny převléknout a bojovala dál. Vondroušová získala ve druhé sadě vedení 2:0, ale o brejk vzápětí přišla. "Udělala jsem pár chyb a ona se chytla. Ona toho hodně vrátí a pak už hrála dobře," řekla Vondroušová.

Curenková sice vypadala mezi míči ztrápeně, ale při hře běhala a hrála skoro normálně. Vondroušová si myslí, že Ukrajince nic vážného ani nebylo. "V prvním setu bylo hrozný vedro. Asi jí bylo trošku špatně, mně taky, ale to je asi každýmu. Není to na to, aby tam lidi dělali takový herecký výkony," řekla Češka.

"Nevím, co na to říct. Ne, nehrála jsem to, bohužel," reagovala Curenková na její kritiku. "Za stavu nula jedna ve druhém setu jsem si myslela, že už je konec," přiznala po utkání s tím, že měla závrať a horko z ní vysávalo síly.

V dlouhých výměnách se postupně unavovala i Vondroušová a o druhý set v koncovce přišla po chybách, kterých dohromady udělala 73. Před rozhodující sadou si Vondroušová nechala v zákulisí obvázat pravé tříslo. Zatímco Curenková se v postupujícím stínu z krize dostala, v bitvě vůle zvadla Češka.

Na pravou nohu trochu kulhala a ve třetím setu uhrála jen dvě hry. "Jak mi nohu stáhli, tak jsem měla i křeče. Bylo fakt hrozný, jak se chovala. Nechtěla jsem jí to dát zadarmo, ale na konci už jsem vůbec nemohla. Byla jsem dole a ona nahoře."