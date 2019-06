Vondroušová po finále: Dochází mi, že je to neskutečné

Praha - Chvilkové zklamání ze sobotní finálové porážky na French Open u české tenistky Markéty Vondroušové střídá euforie z životního úspěchu. Devatenáctiletá rodačka ze Sokolova se těší na pár dní volna s rodinou a brzy se vrátí k další práci, aby byla připravená na turnaj v Eastbourne před Wimbledonem.

"Včera jsem byla trošku smutná po finále, že to nevyšlo, ale přišlo mi hrozně moc zpráv, že je to i tak krásný úspěch. Určitě mi to teď dochází, že je to neskutečné," řekla Vondroušová na tiskové konferenci v Praze na Štvanici.

Velkou pozornost ale nevyhledává a těší se, že mediální povinnosti utichnou a vrátí se k práci. "Moc nevím, co mě čeká, ale ještě jsem to nezažila. Uvidíme, ale určitě to zvládnu. Nejsem úplně typ, který by pozornost vyhledával, takže se spíš toho bojím. Hlavně musím mít čas na svoje věci a začít normálně trénovat," podotkla.

Rady už jí do Paříže dávala Barbora Strýcová. "Bára psala Herňovi (trenérovi Janu Hernychovi) i mně a taky nám v tom pomáhala," uvedla. Byla ráda za přání a vyvedlo ji z míry, že se mezi řadou gratulantů ozval i moderátor Leoš Mareš. "On mi psal na instagram, že četl rozhovor s panem Hřebcem a že se se u toho hrozně bavil a pak koukal na můj zápas. Byla jsem z toho taková vyvalená," přiznala.

Za finálovou účast na Roland Garros získala 1,18 milionu eur (30 milionů korun). "Jsem hlavně ráda, že to nemusím řešit a budu mít v klidu na celý tým, vozit si, koho budu chtít a kam budu chtít. To je taková úleva. Já mám už teď docela velký tým. Mám teď i pana doktora Voráčka i Martina Janouška jako fyzio, takže už do toho budu investovat docela dost peněz. Vím, že se mi to vrátí zpátky. Určitě nakoupím nějaké dárky rodině," popsala své plány.

Sama se už také odměnila. "Už jsem si tam kupovala jednu kabelku a ještě si určitě něco koupím, ale nějak jsem si to ještě zatím nerozmýšlela," usmívala se Vondroušová, která měla na nohou další památeční pár bot do své sbírky. "Ty jsem dostala na finále a jinak asi tisíc bot od Nike, zase to všechno táhnu domů, takže je máma nadšená."

Nedávno si pořídila byt v Praze. "Už jsem ho koupila ještě před Paříží, teďka se mi to teda hezky vrátilo. Budu bydlet docela blízko Štvanice, takže je to super, že jsem si to teď vrátila tímhle, že toho vůbec nelituju, že jsem si to koupila," řekla Vondroušová.

Oslavy zatím žádné nestihla. "Těším se hrozně domů, až si odpočinu. Oslavy určitě budou taky, protože všichni jsou nadšení a nikdo nečekal, že se to stane. Všichni jsou celkem vyvalení, já taky," prohlásila.

Jako přivítání na tiskové konferencí dostala také obrovský puget ze sta růží od svého týmu. "Já jsem je kupovala mámě ke Dni matek, ale sama jsem je nikdy nedostala. Je to krásné," řekla Vondroušová.

S rodinou si užije v příštích dnech oddych. "Dám si dva tři dny úplně volno a pak začnu nějaké kondice a postupně i tenis samozřejmě. Teď budu úplně bez rakety. Pojedu domů, neviděla jsem strašně dlouho ségru, takže se na ni těším a celkově na rodinu," uvedla.

Po cestě do finále na Roland Garros se odhlásila z turnajů v Nottinghamu i Birminghamu. "Bylo by mezi tím strašně málo času, ale jsou to strašně příjemné starosti," podotkla.

Ve Wimbledonu sice vypadla dvakrát v prvním kole, ale věří, že zkušenosti pomohou. "Určitě je to i o tom na to potrénovat, zvyknout si na to a připravit se, že je to zase jiný tenis. Hraje se tam na pár úderů, nebudou tam dlouhé výměny a je ta tráva hlavně tak o hlavě. Myslím si, že když se mi na tom povede pár zápasů, tak si na to zvyknu a bude to v pohodě," prohlásila.

Jejím hlavním cílem je oproti minulým sezonám dohrát bez zranění, ale chce se vyvarovat toho, aby na sebe vytvářela tlak na výsledky. "Je to takové, že všichni ode mě budou čekat, že budu všechno vyhrávat. Tlak bude velký a chci se s tím hlavně nějak vyrovnat a hrát si svůj tenis. Já sama vím, že každý zápas je strašně těžký a je to jako na houpačce," poznamenala.

Dlouhodobé sny má už od začátku. "Určitě bych chtěla grandslam vyhrát a pak se dostat do první desítky. To jsou top cíle a myslím, že na to mám ještě dost času si to splnit," dodala.

Finále už si splnila. "Pamatuji si, jak jsem koukala na Lucku Šafářovou v Paříži, když jsem tam hrála juniory, a říkala jsme si, že to je neskutečný úspěch, že se tam dostala. Za pár let jsem tam byla já, takže je to skvělé. I když to finále nevyšlo úplně podle mých představ, tak jsem si to stejně moc užila," uvedla.

Těší se na další práci. "Je toho spoustu, musíme pracovat na všem. Myslím si, že trenéři vidí, že se ještě můžu hodně zlepšit. Kondičně je tam hrozně moc místa pro zlepšení, takže je to super, že máme co zlepšovat," dodala Vondroušová.