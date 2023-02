Linec/Abú Zabí - Markéta Vondroušová postoupila na halovém turnaji v Linci do druhého kola po vítězství 6:3, 6:3 nad bulharskou tenistkou Viktorijí Tomovovou. V prvním kole vypadla Linda Nosková, jež podlehla za hodinu a půl 6:7, 2:6 Belgičance Alison van Uytvanckové. Tenistky Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková postoupily v Abú Zabí do druhého kola. Plíšková do turnaje vstoupila výhrou 6:1 a 6:3 nad Ysaline Bonaventureovou z Belgie, Krejčíková vyřadila po setech 6:1 a 6:4 Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou

Stříbrná olympijská medailistka Vondroušová zdolala soupeřku z kvalifikace Tomovovou za 75 minut. Bulharku porazila podruhé během dvou měsíců a opět bez ztráty setu.

Ve druhém kole se někdejší finalistka Roland Garros střetne se Španělkou Rebekou Masárovou, která po postupu z kvalifikace porazila 4:6, 6:1 a 7:6 druhou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.

Nosková v Linci hrála poprvé jako členka elitní padesátky světového žebříčku, do níž se po minulém týdnu posunula díky čtvrtfinále v Lyonu. Sezonu talentovaná Češka zahájila premiérovou účastí ve finále turnaje WTA Tour v Adelaide.

V Linci se ještě ve středu představí Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude Rumunka Irina-Camelia Beguová.

První kolo bylo naopak konečnou pro Marii Bouzkovou, která nezvládla slibně rozehraný duel s Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie. Turnajové šestce podlehla 6:4, 3:6 a 0:6.

Plíšková měla původně nastoupit proti Garbiňe Muguruzaové ze Španělska, kterou ale na poslední chvíli nahradila Bonaventureová. A belgické soupeřce nedala třicetiletá Češka šanci.

Porazila ji za 48 minut a ve druhém kole ji čeká Jelena Rybakinová z Kazachstánu. S finalistkou letošního Australian Open a vítězkou loňského Wimbledonu zatím Plíšková ve dvou dosavadních zápasech neuhrála ani set.

"Odehrála jsem dokonalý zápas, hlavně podání jsem měla skvělé," řekla Plíšková v televizním rozhovoru na kurtu. "Když takhle budu hrát dál, tak se může stát cokoliv," přidala k duelu s turnajovou trojkou Rybakinovou.

Také Krejčíková úvodní zápas zvládla bez problémů. První set byl jednoznačnou záležitostí sedmadvacetileté Češky, ve druhém za stavu 4:4 sebrala Ruseové podání a při vlastním servisu utkání ukončila.

Další soupeřkou vítězky Roland Garros z roku 2021 bude osmá nasazená hráčka Ljudmila Samsonovová. Se čtyřiadvacetiletou Ruskou se Krejčíková na okruhu WTA zatím nepotkala.

Čtyřiadvacetileté Bouzkové se podařilo otočit první set z nepříznivého skóre 1:3 a získala ho, ve zbytku utkání ale vyhrála jen tři gamy. S aktuálně čtrnáctou tenistkou světa prohrála ve třech sadách i druhý vzájemný duel a po Hobartu a Australian Open utrpěla v sezoně třetí porážku za sebou.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace):

Turnaj žen v Abú Zabí

(tvrdý povrch, dotace 780.637 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:4, Karolína Plíšková (ČR) - Bonaventureová (Belg.) 6:1, 6:3, Haddadová Maiaová (6-Braz.) - Bouzková (ČR) 4:6, 6:3, 6:0, Čeng Čchin-wen (Čína) - Marinová (Kan.) 6:3, 6:3, Rogersová (USA) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Samsonovová (8-Rus.) - Liuová (USA) 3:6, 6:2, 6:0, Teichmannová (Švýc.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 7:6 (7:5), Putincevová (Kaz.) - Andreescuová (Kan.) 7:6 (7:2), 6:2.

Turnaj žen v Linci (tvrdý povrch, dotace 259.303 eur): Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (ČR) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:3, Van Uytvancková (Belg.) - Nosková (ČR) 7:6 (7:3), 6:2, Lysová (Něm.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 7:6 (7:5), Masárová (Šp.) - Alexandrovová (2-Rus.) 4:6, 6:1, 7:6 (8:6), Martičová (6-Chorv.) - Bassolsová (Šp.) 6:1, 7:5, Gálfiová (Maď.) - Peraová (7-USA) 6:2, 7:6 (7:5), Potapovová (8-Rus.) - Bronzettiová (It.) 2:6, 6:3, 6:4.