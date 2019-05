Vondroušová navzdory výhrám přistupuje k French Open s respektem

Paříž - Markéta Vondroušová má za sebou povedené jaro, ale nechce si připouštět, že by na grandslamovém Roland Garros měla postoupit daleko. Devatenáctiletá česká tenistka byla ve finále v Istanbulu a postoupila do čtvrtfinále velkých podniků v Indian Wells, Miami a Římě, přičemž dvakrát porazila bývalou světovou jedničku Rumunsku Simonu Halepovou. V Paříži dnes zvládla první kolo proti Číňance Wang Ja-fan.

V zákulisí se o ní hovoří jako o možném černém koni turnaje, ale sama se nechce dostat pod tíhu velkých očekávání. "Teď jsem hrála dobře na větších turnajích, ale na grandslamech jsem zahrála jen loni na US Open. Nechci si nějak připouštět, že už bych tady měla něco trefit, spíš chci mít hlavně z tenisu radost," řekla českým novinářům osmifinalistka loňského newyorského grandslamu.

Těší ji stabilita výkonů. "Teď mi ty turnaje sedly. Jsem za to fakt ráda, že jsem takhle postoupila v žebříčku. Ale zase nechci mít velký voči a prohlašovat tady bůhvíco," uvažovala 38. hráčka světa.

Uvědomuje si vyrovnanost současné širší světové špičky. "Myslím, že teď jsou překvapení na obě strany. Že můžu vyhrát, ale můžu i prohrát. Třeba od dvacítky po sedmdesátku mi to přijde šíleně vyrovnané, je to o pár míčích," přemítala.

S trenérem Janem Hernychem obezřetněji volí turnajový program, aby se vyhnula zdravotním problémům, které ji trápily loni. Podobně jako řada dalších tenistek hraje na antuce se zatejpovanými kotníky, aby snížila nebezpečí zranění. Od lednových turnajů v Austrálii nosí preventivně tejp na koleni.

V televizi dnes sledovala, jak její další soupeřka Anastasia Potapovová poslala domů nasazenou pětku Angelique Kerberovou z Německa. "Hrála fakt dobře. Po tom, co odehrála, si asi bude dost věřit," řekla na adresu osmnáctileté Rusky.

V jediném vzájemném utkání jí ale letos v Budapešti povolila jen dvě hry. "Hrály jsme tam spolu na tvrdém povrchu, tohle bude jiné. S Kerberovou se jí určitě hrálo líp, neměla co ztratit. I když i já budu podle žebříčku favoritka," uvažovala Vondroušová.

I proti Potapovové zřejmě česká naděje vytáhne spoustu "kraťasů", které jsou jejím nejoblíbenějším úderem. "Na antuce není tak lehké míč ukončit a mně ty kraťasy v tomhle fakt pomáhají. I když to třeba doběhnou, tak já z toho dokážu ten bod vyhrát. Většina holek to ani moc nehraje, takže mi přijde, že na to soupeřky nejsou moc zvyklé," pochvalovala si.

Roland Garros je jejím oblíbeným grandslamem a líbí se jí změny v areálu. Kompletně zrekonstruovaný je centrální dvorec Philippa Chatriera, vyrostl nový velký kurt Simonne Mathieuové a několik menších dvorců. "Je to zase úplně jiné než loni, nemůžu vůbec nic najít. Je neskutečné, kolik do toho musí dávat peněz. Je to fakt hezké. Přijde mi, že se lidé mnohem víc rozprostřou, nejsou takové tlačenice. Pro nás udělali tunely, vůbec nemusíme chodit mezi lidmi. To je super," pochvalovala si Vondroušová, která do hlavní soutěže zasáhla jako první z českých tenistů.