Vondroušová, Muchová, Krejčíková a Veselý v Melbourne postoupili

Melbourne - Na přípravných turnajích v Melbourne dnes zatím postoupili Jiří Veselý a tři české tenistky. Markéta Vondroušová postoupila do čtvrtfinále turnaje Yarra Valley Classic, Marie Bouzková ve třetím kole prohrála. Karolína Muchová prošla do čtvrtfinále podniku Gippsland Trophy. Barbora Krejčíková zahájila vítězstvím turnaj Grampians Trophy, první kolo naopak nezvládly Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Veselý vyhrál i díky dvěma odvráceným mečbolům zápas druhého kola Murray River Open.

Vondroušová je na Yarra Valley Classic ve čtvrtfinále

Markéta Vondroušová postoupila po výhře 7:6, 6:7 a 6:4 nad Ruskou Verou Zvonarevovou do čtvrtfinále turnaje Yarra Valley Classic. S přípravným turnajem na grandslamové Australian Open se v Melbourne rozloučila Marie Bouzková, které ve třetím kole prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australance podlehla 0:6, 6:4 a 3:6.

Vondroušová se v boji o semifinále může střetnout s krajankou Petrou Kvitovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka bude dnes hrát s Nadiou Podoroskou z Argentiny. Soupeřkou Karolíny Plíškové bude Danielle Collinsová z USA.

Vondroušová potřebovala bez pěti minut tři hodiny, aby Zvonarevovou udolala. V prvním setu nenechala šestatřicetiletou soupeřku za stavu 5:6 set dopodávat, v tie-breaku rozhodla nástupem na 5:0 a získala ho poměrem 7:4. Ve druhém setu ale tie-break 4:7 ztratila. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém si udržet servis, Vondroušová o něj přišla třikrát, ale Zvonarevové podání vzala čtyřikrát a postoupila.

Bouzková se poprvé v kariéře postavila aktuální světové jedničce a v prvním setu dostala za 32 minut "kanára". Pal ale hru vyrovnala, vzala soupeřce servis na 3:2 a náskok udržela. Ve třetí sadě Češka srovnala z 1:3 na 3:3 a měla brejkbol, Australanka ale podání uhájila a zápas dovedla do vítězného konce.

"Byl to hodně slušný zápas," řekla Bartyová na kurtu. "Ona vrátí hodně returnů a donutí vás tvrdě si odpracovat každý servis. Snažila jsem se získat nějaké snadnější body, když to šlo, a jsem ráda, že jsem to v závěru zvládla," řekla.

Muchová si zahraje na Gippsland Trophy čtvrtfinále

Karolína Muchová si zahraje na turnaji Gippsland Trophy v Melbourne čtvrtfinále. Osmá nasazená hráčka ve třetím kole porazila Italku Jasmine Paoliniovou za dvě hodiny 6:2, 4:6 a 6:4.

Čtyřiadvacetiletá Muchová si cestu k postupu prostřílela i dvanácti esy. Několika z nich si pomohla k odvrácení brejkbolů, tak jako v poslední hře utkání. Ve třetím setu při vlastním servisu ztratila jen čtyři body.

O postup do semifinále bude Muchová hrát s vítězkou utkání mezi Kaiou Kanepiovou z Estonska a Ruskou Darjou Kasatkinovou.

Krejčíková po karanténě vyhrála, Strýcová a Siniaková vypadly

Barbora Krejčíková vstoupila do přípravného turnaje Grampians Trophy v Melbourne vítězstvím 6:4, 4:6, 6:4 nad Lauren Davisovou z USA. Americké soupeřce naopak podlehla Barbora Strýcová, kterou v souboji elitních deblistek porazila 7:6, 6:2 Bethanie Matteková-Sandsová. Vypadla i Kateřina Siniaková po porážce 3:6, 6:4, 3:6 s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou z Německa.

Turnaj byl na poslední chvíli zařazen do kalendáře pro hráčky, které musely po příletu do Austrálie kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle do přísné izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj na trénink.

Pětadvacetiletá Krejčíková zvládla úvodní zápas turnaje stejně jako před měsícem při svém sezonním debutu v Abú Zabí. Třísetovou bitvu s Davisovou vyhrála za dvě a půl hodiny a v druhém kole ji čeká Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež měla coby nasazená čtyřka na úvod volný los.

Čtyřiatřicetiletá Strýcová se s o rok starší Mattekovou-Sandsovou utkala ve dvouhře poprvé v kariéře. Pro obě byl dnešní debut prvním utkáním v sezoně, česká fedcupová šampionka hrála naposledy loni v říjnu na halovém turnaji v Ostravě.

První zápas v sezoně hrála také Siniaková a počtvrté v pátém vzájemném duelu nestačila na Kerberovou. Devětapadesátá hráčka světa sice po prohraném prvním setu dokázala vývoj duelu srovnat, ale ve třetí sadě jí soupeřka odskočila do vedení 4:0 a česká hráčka už skóre jen zmírnila. Čtyřiadvacetiletá Siniaková utkání, v němž udělala 10 dvojchyb, prohrála po dvou hodinách.

Veselý odvrátil dva mečboly a porazil Ruuda

Jiří Veselý odvrátil ve druhém kole turnaje Murray River Open dva mečboly a porazil pátého nasazeného Caspera Ruuda z Norska po setech 5:7, 7:6 a 6:3 za dvě a tři čtvrtě hodiny. V duelu o čtvrtfinále se v Melbourne utká s litevským hráčem Ričardasem Berankisem.

Po ztracené první sadě už levou rukou hrající Veselý ve druhé prohrával 0:3, ale srovnal na 3:3. Za stavu 5:6 čelil dvěma mečbolům a pokaždé se udržel v utkání díky vítěznému forhendu. Výhrou v tie-breaku 7:4 si vynutil třetí set.

V rozhodující sadě souboje bývalých nejlepších juniorů světa získal Veselý klíčový brejk v osmé hře a čistým gamem při svém podání duel ukončil vítězným forhendem. K výhře si pomohl 14 esy i 26 úspěšnými voleji.

Hráče z první světové třicítky, Ruud je 27. v pořadí dvouhry ATP, porazil Veselý poprvé od července 2019, kdy ve Wimbledonu zdolal Němce Alexandra Zvereva.

S Berankisem má bilanci 1:1 a naposledy se utkali před rokem. V semifinále v indickém Puné odvrátil Veselý čtyři mečboly a turnaj pak vyhrál.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen Gippsland Trophy v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 447.620 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (8-ČR) - Paoliniová (It.) 6:2, 4:6, 6:4, Halepová (1-Rum.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 6:4, Ósakaová (2-Jap.) - Boulterová (Brit.) 3:6, 6:3, 6:1, Svitolinová (3-Ukr.) - Ostapenková (Lot.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Kontaová (5-Brit.) 4:6, 7:6 (12:10), 7:6 (7:4), Alexandrovová (Rus.) - Šwiateková (6-Pol.) 6:4, 6:2, Mertensová (7-Belg.) - Garciaová (Fr.) 7:6 (7:1), 6:3.

Turnaj žen Yarra Valley Classic v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 442.020 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (8-ČR) - Zvonarevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Bouzková (16-ČR) 6:0, 4:6, 6:3, Keninová (2-USA) - Pegulaová (USA) 5:7, 7:5, 6:2, S. Williamsová (5-USA) - Pironkovová (Bulh.) 6:1, 6:4, Muguruzaová (6-Šp.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:2, Rogersová (USA) - Martičová (7-Chorv.) 7:6 (7:1), 6:3.

Turnaj mužů Great Ocean Road Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 382.575 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Hurkacz (3-Pol.) - Torpegaard (Dán.) 6:4, 6:3, Sinner (4-It.) - Vukic (Austr.) 6:2, 6:4, Kecmanovič (7-Srb.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:4, Caruso (It.) - Sandgren (9-USA) 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, Bedene (13-Slovin.) - Sweeny (Austr.) 6:0, 6:4, Cuevas (Urug.) - Haase (Niz.) 7:5, 6:3, Travaglia (It.) - Querrey (USA) 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, Thompson (Austr.) - Herbert (Fr.) 6:4, 3:6, 6:3, Monteiro (Braz.) - Ebden (Austr.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 3:6, 6:4.

Turnaj mužů Murray River Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 320.775 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - Ruud (5-Nor.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Wawrinka (1-Švýc.) - Kukuškin (Kaz.) 4:6, 6:3, 6:1, Duckworth (Austr.) - Humbert (7-Fr.) 7:6 (8:6), 6:4, Evans (8-Brit.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 7:5, Popyrin (Austr.) - Paul (15-USA) 6:4, 6:3, Bolt (Austr.) - McDonald (USA) 6:4, 6:7 (7:9), 7:5, Giron (USA) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:4, Berankis (Lit.) - Kubler (Austr.) 7:6 (7:2), 7:5, Gerasimov (Běl.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 1:6, 6:3, Chardy - Simon (oba Fr.) 6:3, 6:4.

Turnaj žen Grampians Trophy v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 235.820 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Davisová (USA) 6:4, 4:6, 6:4, Kerberová (8-Něm.) - Siniaková (ČR) 6:3, 4:6, 6:3, Matteková-Sandsová (USA) - Strýcová (ČR) 7:6 (7:3), 6:2, Kontaveitová (6-Est.) - McHaleová (USA) 6:1, 6:3, Bradyová (7-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:0, Džabúrová (Tun.) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Dabrowská (Kan.) 6:0, 6:3, Liová (USA) - Perezová (Austr.) 5:3 skreč, Kuděrmětovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Kalašnikovová (Gruz.) 6:1, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Garcíaová (Šp.) 7:6 (7:1), 6:4.