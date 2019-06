Vondroušová je v Paříži v semifinále, Nadal se utká s Federerem

Paříž - Tenistka Markéta Vondroušová je poprvé v semifinále grandslamu. Na pátý pokus porazila Petru Martičovou, čtvrtfinále Roland Garros vyhrála 7:6 a 7:5. Jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal bez problémů postoupil do semifinále Roland Garros. V něm se utká se Švýcarem Rogerem Federerem.

Nadal a Federer se utkají v semifinále Roland Garros

Jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal a navrátilec na pařížskou antuku Roger Federer se utkají v semifinále Roland Garros. Nadal ve čtvrtfinále porazil bez problémů dvakrát 6:1 a 6:3 Japonce Keie Nišikoriho. Federer poprvé na turnaji ztratil set, ale krajana Stana Wawrinku ve vyrovnaném duelu udolal 7:6, 4:6, 7:6 a 6:4.

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala Britka Johanna Kontaová, která za hodinu a čtvrt porazila loňskou finallistku Sloane Stephensovou. O finále se turnajová šestadvacítka utká s vítězkou zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Chorvatkou Petrou Martičovou.

Nadal postoupil do semifinále Roland Garros už podvanácté, celkově ve zdejším areálu vyhrál už 91. zápas. Sedmý nasazený Nišikori dnes proti němu neměl šanci. Nadal jen jednou ztratil servis a naopak sám proměnil sedm z jedenácti brejkbolů. Nezastavila ho ani dešťová přeháňka, která na více než hodinu přerušila zápas za stavu 4:2 pro Španěla ve třetím setu.

Federer vrátil Wawrinkovi čtvrtfinálovou porážku z roku 2015, kdy na Roland Garros startoval naposledy a Wawrinka tehdy došel až k titulu. Dnes na Wawrinkovi nebyla znát únava z více než pětihodinového osmifinálového dramatu z Řekem Stefanem Tsitsipasem.

První a třetí set rozhodoval tie-break, což byla v předchozích zápasech proti Bulharu Grigoru Dimitrovovi a Tsitsipasovi Wawrinkova oblíbená disciplína. Vyhrál čtyři zkrácené hry za sebou, ale dnes neuspěl ani jednou. Alespoň mezi tím díky jedinému brejku získal druhý set.

Rozhodující okamžik čtvrté sady přišel po dešťové pauze, kdy Federer v deváté hře sebral Wawrinkovi servis. Při vlastním podání pak čelil brejkbolu a na druhý mečbol udělal dvojchybu, ale nakonec volejem ukončil zápas, který trval více než tři a půl hodiny.

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová svoje grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.

Siniaková po French Open přijde o první místo v deblovém žebříčku

Kateřina Siniaková přijde o první místo v deblovém světovém žebříčku. Českou tenistku po grandslamovém Roland Garros předstihnou minimálně Francouzka Kristina Mladenovicová a Maďarka Timea Babosová, které dnes společně postoupily do semifinále pařížského grandslamu. Naopak Siniaková s Barborou Krejčíkovou jako obhájkyně titulu vypadly hned v prvním kole, kde jejich výkon poznamenala nemoc Krejčíkové.

Siniaková bude mít po French Open v žebříčku 6540 bodů, Mladenovicová jich už má jistých 6840 a její maďarská parťačka 6760. Před obě se ještě může posunout Belgičanka Elise Mertensová, která je na Roland Garros stále ve hře s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Turnajové dvojky Mladenovicová a Babosová v semifinále s australsko-čínským párem Samantha Stosurová, Čang Šuaj prohrály první set 3:6. Ve druhé sadě dovolily soupeřkám jen jednu hru, ale ve třetím setu musely dotahovat ztrátu 1:4. To se jim povedlo a díky výhře 7:3 v tie-breaku postoupily.

Po vyřazení Siniakové měla šanci dostat se do čela deblového žebříčku také Barbora Strýcová, která ale se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu vypadla na pařížské antuce ve třetím kole.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (2-Šp.) - Nišikori (7-Jap.) 6:1, 6:1, 6:3, Federer (3-Švýc.) - Wawrinka (24-Švýc.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Vondroušová (ČR) - Martičová (31-Chorv.) 7:6 (7:1), 7:5, Kontaová (26-Brit.) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Flipkensová, Larssonová (15-Belg./Švéd.) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 5:7, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Forejtek (2-ČR) - Pucinelli de Almeida (Braz.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Álves, Grant (Braz./USA) - Forejtek, Svrčina (ČR) 6:3, 6:4.