Vondroušová je na Roland Garros v osmifinále, Siniaková vypadla

Paříž - Tenistka Markéta Vondroušová postoupila na antukovém Roland Garros do osmifinále po výhře nad Slovinkou Polonou Hercogovou dvakrát 6:3 a počtvrté si na grandslamu zahraje osmifinále. V turnaji skončila Kateřina Siniaková, která sice začala proti Slovince Tamaře Zidanšekové výborně, ale nakonec prohrála 6:0, 6:7 a 2:6.

"Byl to dobrý zápas. Jsem ráda, že jsem prošla dál a jsem tady zase ve druhém týdnu," řekla Vondroušová na kurtu v rozhovoru s bývalým domácím hráčem Cedrikem Piolinem.

Finalistka French Open z roku 2019 v duelu s Hercogovou ani jednou neztratila servis, jelikož odvrátila všech šest brejkbolů. Dobrou hrou od základní čáry prokládanou zkrácením i výpady k síti získala podání soupeřky třikrát a vyhrála za hodinu a 11 minut.

Do osmifinále postoupila Vondroušová i na letošním Australian Open, stejně daleko byla také v roce 2018 na US Open. V boji o čtvrtfinále se v neděli utká s vítězkou utkání mezi Rumunkou Anou Bogdanovou a Španělkou Paulou Badosaovou.

Siniaková proti Zidanšekové předvedla perfektní první set. Úvodní výměnu ukončila vítěznou ranou po lajně, ve stejném duchu pokračovala a po dvaceti minutách uštědřila Slovince "kanára".

Jenže tenis na hranici rizika postupně přinášel čím dá víc chyb a Slovinka se dostala do hry. Česká hráčka ve druhém setu dvakrát reagovala na ztrátu servisu a za stavu 3:3 měla šanci jít do vedení. O náskok 40:0 při podání Zidanšekové se ale připravila nepřesnými údery. Set rozhodl tie-brek, Siniaková v něm udělala za stavu 4:5 dvojchybu a Zidanšeková druhý setbol proměnila.

Na sebe nazlobená Siniaková začala třetí sadu špatně, poslala dva bekhendy do sítě, dala dvojchybu a přišla o servis. Uklidněná Zidanšeková diktovala tempo výměn, začala Češku honit po kurtu, a i proto si Siniaková za stavu 2:3 nechala ošetřit obvázaný pravý stehenní sval. Po návratu už obrat jako ve druhém kole nepředvedla a s dvouhrou se rozloučila.

"Byl to dobrý zápas, ale bohužel se špatným koncem. Škoda, že jsem nedotáhla, co jsem tak dobře začala. Možná jsem byla až moc motivovaná a moc jsem chtěla. Ve třetím setu už na mě dolehla únava a začala jsem moc chybovat. Hrála jsem dobře, o to to víc to mrzí," řekla.

V Paříži si Siniaková zahrála počtvrté v řadě minimálně třetí kolo a zdejší účast v osmifinále v roce 2019 je jejím nejlepším výsledkem na grandslamových turnajích.

Odpoledne v druhém kole čtyřhry s Barborou Krejčíkovou porazily česko-německý pár Květa Peschkeová, Vivian Heisenová. "Snažím se vyřazení ve dvouhře překousnout a soustředím na debla. Máme šance hrát s Bárou dobře," řekla Siniaková.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 34,36 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Opelka (32-USA) 6:4, 6:2, 6:4, A. Zverev (6-Něm.) - Djere (Srb.) 6:2, 7:5, 6:2, Carreňo (12-Šp.) - Johnson (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Davidovich (Šp.) - Ruud (15-Nor.) 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5, Garín (22-Chile) - Giron (USA) 6:1, 5:7, 6:2, 6:2, Delbonis (Arg.) - Fognini (27-It.) 6:4, 6:1, 6:3, Nišikori (Jap.) - Laaksonen (Švýc.) 7:5, 0:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (20-ČR) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Siniaková (ČR) 0:6, 7:6 (7:5), 6:2, Pavljučenkovová (31-Rus.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:4, 2:6, 6:0, S. Williamsová (7-USA) - Collinsová (USA) 6:4, 6:4, Azarenková (15-Běl.) - Keysová (23-USA) 6:2, 6:2, Rybakinová (21-Kaz.) - Vesninová (Rus.) 6:1, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) 6:4, 6:0, Hradecká, Siegemundová (10-ČR/Něm.) - Muhammadová, Pegulaová (USA) 4:6, 6:4, 6:0, Kristýna Plíšková, Karolína Plíšková (ČR) - Čang Šuaj, Sü I-fan (8-Čína) 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.