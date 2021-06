Vondroušová je na Roland Garros v osmifinále, Siniaková vypadla

Paříž - Tenistka Markéta Vondroušová postoupila na antukovém Roland Garros do osmifinále po výhře nad Slovinkou Polonou Hercogovou dvakrát 6:3 a počtvrté si na grandslamu zahraje osmifinále. V turnaji skončila Kateřina Siniaková, která sice začala proti Slovince Tamaře Zidanšekové výborně, ale nakonec prohrála 6:0, 6:7 a 2:6.

"Byl to dobrý zápas. Jsem ráda, že jsem prošla dál a jsem tady zase ve druhém týdnu," řekla Vondroušová na kurtu v rozhovoru s bývalým domácím hráčem Cédrikem Piolinem.

Finalistka French Open z roku 2019 v duelu s Hercogovou ani jednou neztratila servis, jelikož odvrátila všech šest brejkbolů. Dobrou hrou od základní čáry prokládanou zkrácením i výpady k síti získala podání soupeřky třikrát a vyhrála za hodinu a 11 minut.

Do osmifinále postoupila Vondroušová i na letošním Australian Open, stejně daleko byla také v roce 2018 na US Open. V boji o čtvrtfinále se v neděli utká se Španělkou Paulou Badosaovou, která ve třech setech porazila Rumunku Anu Bogdanovou.

Siniaková proti Zidanšekové předvedla perfektní první set. Úvodní výměnu ukončila vítěznou ranou po lajně, ve stejném duchu pokračovala a po dvaceti minutách uštědřila Slovince "kanára".

Jenže tenis na hranici rizika postupně přinášel čím dá víc chyb a Slovinka se dostala do hry. Česká hráčka ve druhém setu dvakrát reagovala na ztrátu servisu a za stavu 3:3 měla šanci jít do vedení. O náskok 40:0 při podání Zidanšekové se ale připravila nepřesnými údery. Set rozhodl tie-brek, Siniaková v něm udělala za stavu 4:5 dvojchybu a Zidanšeková druhý setbol proměnila.

Na sebe nazlobená Siniaková začala třetí sadu špatně, poslala dva bekhendy do sítě, dala dvojchybu a přišla o servis. Uklidněná Zidanšeková diktovala tempo výměn, začala Češku honit po kurtu, a i proto si Siniaková za stavu 2:3 nechala ošetřit obvázaný pravý stehenní sval. Po návratu už obrat jako ve druhém kole nepředvedla a s dvouhrou se rozloučila.

"Byl to dobrý zápas, ale bohužel se špatným koncem. Škoda, že jsem nedotáhla, co jsem tak dobře začala. Možná jsem byla až moc motivovaná a moc jsem chtěla. Ve třetím setu už na mě dolehla únava a začala jsem moc chybovat. Hrála jsem dobře, o to to víc to mrzí," řekla.

V Paříži si Siniaková zahrála počtvrté v řadě minimálně třetí kolo a zdejší účast v osmifinále v roce 2019 je jejím nejlepším výsledkem na grandslamových turnajích.

Odpoledne v druhém kole čtyřhry s Barborou Krejčíkovou porazily česko-německý pár Květa Peschkeová, Vivian Heisenová. "Snažím se vyřazení ve dvouhře překousnout a soustředím na debla. Máme šance hrát s Bárou dobře," řekla Siniaková.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 34,36 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Opelka (32-USA) 6:4, 6:2, 6:4, A. Zverev (6-Něm.) - Djere (Srb.) 6:2, 7:5, 6:2, Carreňo (12-Šp.) - Johnson (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Davidovich (Šp.) - Ruud (15-Nor.) 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5, Garín (22-Chile) - Giron (USA) 6:1, 5:7, 6:2, 6:2, Delbonis (Arg.) - Fognini (27-It.) 6:4, 6:1, 6:3, Nišikori (Jap.) - Laaksonen (Švýc.) 7:5, 0:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (20-ČR) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Siniaková (ČR) 0:6, 7:6 (7:5), 6:2, Pavljučenkovová (31-Rus.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:4, 2:6, 6:0, S. Williamsová (7-USA) - Collinsová (USA) 6:4, 6:4, Azarenková (15-Běl.) - Keysová (23-USA) 6:2, 6:2, Rybakinová (21-Kaz.) - Vesninová (Rus.) 6:1, 6:4, Badosaová (33-Šp.) - Bogdanová (Rum.) 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) 6:4, 6:0, Hradecká, Siegemundová (10-ČR/Něm.) - Muhammadová, Pegulaová (USA) 4:6, 6:4, 6:0, Kristýna Plíšková, Karolína Plíšková (ČR) - Čang Šuaj, Sü I-fan (8-Čína) 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.