Vondroušová do semifinále US Open nepostoupila, nestačila na Keysovou

Tenisový turnaj US Open, 4. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se do svého prvního semifinále na grandslamovém US Open neprobojovala. Česká jednička a turnajová devítka prohrála na newyorském betonu s Američankou Madison Keysovou za hodinu a jednadvacet minut 1:6, 4:6. Nasazená sedmnáctka Keysová se utká o postup do finále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která vyřadila Číňanku Čeng Čchin-wen 6:1, 6:4.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová prohrála na grandslamech po předchozích jedenácti výhrách. V utkání neprolomila ani jednou soupeřčin servis a nevyužila jediný z devíti brejkbolů. Finalistka US Open z roku 2017 Keysová naopak proměnila všechny tři a zvítězila také v poměru vítězných míčků 19:10.

Jedinou českou semifinalistkou na letošním US Open je tak Karolína Muchová, která se střetne v noci na pátek s domácí Američankou a turnajovou šestkou Cori Gauffovou.

Utkání mezi Vondroušovou a Keysovou bylo na hlavním stadionu Arthura Ashe po pár výměnách přerušeno kvůli zdravotním potížím jednoho z fanoušků. Po krátké pauze vyhrála Američanka deset z jedenácti míčků a utekla do vedení 3:0. Vondroušová se nedostala do tempa, Američanka vzápětí prolomila její servis ještě jednou a po 33 minutách získala i první set.

Ve druhé sadě Vondroušová hru vyrovnala a Keysová se dostala často pod tlak. Důležité momenty přišly v osmé hře za stavu 4:3 pro Vondroušovou, kdy sokolovská rodačka nevyužila pět brejkbolů. Američanka servis uhájila a vzápětí Vondroušovou "brejkla". Duel následně zakončila využitým třetím mečbolem. Keysová se grandslamového semifinále dostala pošesté v kariéře.

"Věděla jsem, že Markéta bude těžká hráčka. Umí vrátit do kurtu jakýkoliv míček. Věděla jsem, že musím stále chodit na síť, být aktivní a tlačit od základní čáry. Nebyl to úplně nejčistší zápas, udělala jsem řadu nevynucených chyb. Snažila jsem se ale po celý zápas diktovat tempo hry," řekla v rozhovoru na kurtu Keysová.

Pětadvacetiletá Sabalenková postoupila mezi čtyři nejlepší hráčky US Open potřetí za sebou. Rodačka z Minsku, která se stane příští týden novou světovou jedničkou, živí dál naději na druhý grandslamový titul v sezoně. Na začátku roku ovládla na betonovém povrchu Australian Open.

Běloruská tenistka porazila o pět let mladší Čeng Čchin-wen za 74 minut, zaznamenala 17 vítězných míčů a stále neztratila v New Yorku ani set. "Myslím, že jsem dnes hrála skvělý tenis. Se svým výkonem jsem moc spokojená. Získala jsem šanci hrát další grandslamové semifinále a podat v něm zase o něco lepší výkon," uvedla Sabalenková.

Sabalenková je v semifinále grandslamu posedmé v kariéře a popáté za sebou. Stala se první tenistkou od Američanky Sereny Williamsové v roce 2016, která se dostala mezi čtyři nejlepší hráčky na všech grandslamech v jedné sezoně.

Běloruska se nyní pokusí vylepšit v New Yorku své maximum. Vloni vypadla v boji o finále s pozdější vítězkou Polkou Igou Šwiatekovou. "Tentokrát udělám vše pro to, abych tu zůstala až do konce," dodala Sabalenková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (12-Něm.) 6:3, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keysová (17-USA) - Vondroušová (9-ČR) 6:1, 6:4.