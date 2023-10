Vondroušová a Muchová nechybějí v nominaci na finále Poháru B. J. Kingové

Praha - Česko budou ve finále tenisového Poháru Billie Jean Kingové reprezentovat Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Linda Nosková. Českým médiím to dnes oznámil kapitán Petr Pála.

Finálový turnaj v Seville začne 7. listopadu. Jen o dva dny dříve skončí Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu, kam se s výjimkou Noskové kvalifikovaly všechny členky Pálova týmu. "Jsem rád, že holky, které mají takhle nabitý program, chtějí úplně na závěr zase reprezentovat. A hrozně si toho vážím," řekl kapitán na adresu českých tenistek v čele s wimbledonskou šampionkou Vondroušovou a finalistkou Roland Garros Muchovou. Ty čeká v Cancúnu dvouhra, Krejčíková se Siniakovou budou na Turnaji mistryň ve čtyřhře.

Finálový turnaj B.J. Kingové začne pro české tenistky hned v úterý proti obhájkyním trofeje ze Švýcarska, které mají v sestavě Belindu Bencicovou, Viktoriji Golubicovou, Céline Naefovou a Jil Teichmannovou. Případný postup českých reprezentantek do závěrečných fází Turnaje mistryň by vzhledem k dlouhému přeletu a časovému posunu mohl přinést výrazné komplikace.

"Přeju holkám, ať hrají co nejlíp. Když to bude mít komplikaci pro naše utkání, tak je to na zamyšlení někoho jiného, ne nás," poznamenal Pála k programu, kvůli němuž se Billie Jean Cupu vzdala polská hvězda Iga Šwiateková.

V Seville se bude od začátku připravovat zřejmě jen Nosková. "Linda bude mít pravděpodobně k dispozici dva kurty na dva dny sama. Musí být připravená, protože když někdo z nich bude postupovat, tak je velká šance, že bude muset nastoupit na úterní zápas," přemítal Pála.

Po Švýcarsku se Češky v Seville utkají v pátek 10. listopadu se Spojenými státy americkými. Z amerických tenistek se na Turnaj mistryň kvalifikovaly vítězka US Open Coco Gauffová a světová čtyřka Jessica Pegulaová.

Loni české tenistky nad Američankami zvítězily a pak v semifinále podlehly Švýcarsku, na které nestačily dvakrát za sebou. Do semifinále postoupí ze tříčlenné skupiny jen vítěz. Dnes nahlášené nominace se mohou až ve třech jménech změnit krátce před úvodním utkáním.