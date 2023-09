Vondroušová a Bouzková jsou ve 3. kole US Open, Plíšková s Noskovou dohrály

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 31. srpna 2023, New York. Markéta Vondroušová z ČR.

New York - Tenistky Markéta Vondroušová a Marie Bouzková postoupily do 3. kola grandslamového US Open. Wimbledonská vítězka Vondroušová zdolala na betonu ve Flushing Meadows Italku Martinu Trevisanovou dvakrát 6:2 a vyzve příště nasazenou dvaadvacítku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska. Bouzková vyřadila Chorvatku Petru Martičovou 6:1, 6:2 a narazí na úřadující finalistku Uns Džábirovou z Tuniska, která zdolala Lindu Noskovou 7:6, 4:6, 6:3.

Vedle osmnáctileté Noskové skončil turnaj i pro loňskou čtvrtfinalistku Karolínu Plíškovou. Nasazená pětadvacítka a finalistka z roku 2016 podlehla Claře Burelové z Francie 4:6, 2:6.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyhrála na grandslamech deváté utkání za sebou. První vzájemný duel s o pět let starší Trevisanovou zvládla za hodinu a 21 minut. Italka doplatila na 40 nevynucených chyb, rodačka ze Sokolova jich měla jen 13. Vondroušová postoupila do 3. kola US Open po pěti letech, loni turnaj v New Yorku vynechala kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha ztratila pouze jeden servis, soupeřce ho vzala pětkrát. V prvním setu to bylo dvakrát a ujala za 36 minut vedení. Na začátku druhé sady získala Vondroušová brejk hned v úvodní hře, která šla přes sedm shod a Češka v ní využila čtvrtý brejkbol. Poté vybojovala vedení 4:1 a nepovolila již žádné drama.

"Nebyl to snadný zápas. Hrály jsme spoustu dobrých výměn a přišlo mi, že soupeřka má podobnou hru jako já. Bylo to těžké, ale jsem ráda, jak jsem se s tím popasovala," řekla na tiskové konferenci Vondroušová. "Jsem ráda za to, jak teď hraju. Přijde mi, že jsou tu náročné zápasy a i proto mě tyhle výsledky těší. Mám radost, že jdu dál," doplnila.

Slaví také Bouzková, která postoupila do 3. kola US Open poprvé v kariéře. Sedmatřicáté hráčce světa Martičové povolila jen tři gamy, získala pět ze sedmi servisů soupeřky a sama ztratila jen jeden.

Turnajová jednatřicítka Bouzková měla většinu zápasu pod kontrolou, mírně si zkomplikovala jen závěr, kdy neproměnila tři mečboly. Nakonec ale duel po hodině a 19 minutách doservírovala. Jednatřicetiletou Chorvatku porazila i ve druhém vzájemném zápase. Proti Džábirové si zopakuje střetnutí z loňského čtvrtfinále Wimbledonu, tehdy Češka prohrála 6:3, 1:6, 1:6.

Plíšková ztratila utkání s Burelovou za hodinu a deset minut. Připsala si desátou porážku z posledních 13 zápasů. Rodačka z Loun se nemohla opřít o servis, který neudržela pětkrát. Bývalá světová jednička doplatila také na 28 nevynucených chyb, 62. hráčka světa Burelová jich nasbírala polovinu.

Jednatřicetiletá Češka skončila v brzké fázi na třetím grandslamu po sobě. Během letošního Roland Garros a ve Wimbledonu vypadla v 1. kole, více se jí dařilo na Australian Open, kde došla do čtvrtfinále. V New Yorku nenavázala na předchozí dvě čtvrtfinále.

Plíšková nezahájila zápas dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 0:3. Česká tenistka sice dokázala vývoj otočit na 4:3, v deváté hře ale přišla znovu o podání a Burelová po 40 minutách úvodní set získala.

Ani ve druhém setu se česká tenistka nedostala do herní pohody. Od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a dvaadvacetiletá Francouzka dotáhla duel k vítězství. Do 3. kola US Open postoupila podruhé za sebou a příště vyzve světovou dvojku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

"Nesedlo mi to, kurt mi přišel pomalý. K tomu podmínky nebyly zrovna lehké, dost foukalo. Vůbec jsem se do toho nemohla dostat. Naopak soupeřka hrála solidně, ale myslím si, že to bylo spíše o mých chybách," citoval Plíškovou web Tenisovysvět.cz.

Osmnáctiletá Nosková nenapodobila proti Džábirové letošní vítězství z turnaje v Adelaide, kde Tunisanku porazila ve třech setech. Světová pětka tentokrát předčila Češku v poměru vítězných míčů 47:30 a duel za více než dvě hodiny zvládla.

Nosková nevyužila několik nadějných příležitostí. V tiebreaku prvního setu nedotáhla vedení 5:3 a v rozhodující třetí sadě nepotvrdila za stavu 3:2 výhodu brejku. V osmé hře přišla o servis ještě jednou a Džábirová poté zakončila duel čtvrtým využitým mečbolem.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Sinner (6-It.) - Sonego (It.) 6:4, 6:2, 6:4, Draper (Brit.) - Hurkacz (17-Pol.) 6:2, 6:4, 7:5, Rubljov (8-Rus.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:3, 3:6, 6:1, Norrie (16-Brit.) - Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) 7:5, 6:4, 6:4, Jarry (23-Chile) - Michelsen (USA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3, Evans (26-Brit.) - Van de Zandschulp (Niz.) 1:6, 6:1, 6:3, 6:3, Arnaldi (It.) - Fils (Fr.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (30-Arg.) 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2, Alcaraz (1-Šp.) - Harris (JAR) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Báez (Arg.) - Meligeni (Braz.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 skreč. Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Burelová (Fr.) - Karolína Plíšková (25-ČR) 6:4, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:2, Samsonovová (14-Rus.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2, Stearnsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0, Boulterová (Brit.) - Wang Ja-fan (Čína) 5:7, 6:1, 6:4, Bronzettiová (It.) - Lysová (Něm.) 6:3, 6:2, Bouzková (31-ČR) - Martičová (Chorv.) 6:1, 6:2, Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Nosková (ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA) 2:6, 6:4, 6:4, Pegulaová (3-USA) - Tigová (Rum.) 6:3, 6:1, Minnenová (Belg.) - Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) - L. Fruhvirtová, Osoriová (ČR/Kol.) 4:6, 7:5, 6:2, Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Detiucová, Davisová (ČR/USA) 4:6, 6:1, 6:0. Smíšená čtyřhra - 1. kolo Matteková-Sandsová, Murray (USA./Brit.) - Siniaková, Melo (ČR/Braz.) 7:6 (7:4), 0:6, 10:4.