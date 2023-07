Vondroušová a Bouzková jsou v osmifinále Wimbledonu, nastoupí proti sobě

Londýn - Tenistky Markéta Vondroušová a Marie Bouzková prošly do osmifinále Wimbledonu a utkají se mezi sebou o postup mezi nejlepších osm hráček turnaje. Vondroušová porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:1, 7:5 a znovu vylepšila své maximum na travnatých dvorcích v All England Clubu. Loňská čtvrtfinalistka Bouzková zdolala po dvou hodinách a 37 minutách turnajovou pětku Francouzku Caroline Garciaovou 7:6, 4:6, 7:5.

Do 3. kola prošla dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová, jež porazila Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:2. Jiří Veselý nestačil na Australana Christophera O'Connella a prohrál 3:6, 5:7, 4:6.

Ze čtyřhry se odhlásily úřadující šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Držitelky sedmi grandslamových titulů, které dnes měly začít proti čínsko-tchajwanskému duu Ču Lin, Wu Fang-hsien, vzdaly start kvůli zdravotním potížím Krejčíkové, jež laboruje s levým kotníkem. Kvůli zranění odstoupila brněnská rodačka o den dříve z 2. kola dvouhry.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová neztratila v Londýně set ani ve třetím utkání. Zahrála vítězných 15 míčů, finalistka turnaje v Berlíně a nasazená dvacítka Vekičová doplatila na 27 nevynucených chyb.

Sokolovská rodačka zahájila duel ve velkém stylu. V prvním setu ztratila Vondroušová jen devět míčků a po dvou brejcích ho ovládla za pouhých 20 minut. Přestože Vekičová pak hru zpřesnila, nedařilo se jí dlouho prolomit soupeřčin servis. Teprve za stavu 4:5 uspěla a zápas prodloužila. Hned poté ale přišla znovu o podání a Vondroušová tentokrát zápas doservírovala. Proměnila třetí mečbol.

"Myslím, že můj dojem z travnatého povrchu se každým dnem zlepšuje," řekla novinářům Vondroušová. "Za tyhle dny a zápasy jsem fakt vděčná. Zlomila jsem to a teď se na trávě cítím vážně dobře. Jsem klidná, věřím si. Dřív mi přišlo, že holky na trávě nepřetlačím a nemám dost síly. Teď si dokazuji, že to jde," doplnila.

Bouzková porazila Garciaovou i ve třetím vzájemném zápase, loni proti ní uspěla v osmifinále. Francouzka zahrála 51 vítězných míčů, ale udělala 52 nevynucených chyb. Češka jich zaznamenala jen 14.

Od začátku se Bouzková mohla opřít o spolehlivý servis a poté, co odvrátila tři brejkboly a jeden setbol, dospěla sada do zkrácené hry. V ní česká tenistka nedovolila stále nervóznější soupeřce ani míček a zvítězila jasně 7:0. Garciaová se však brzy oklepala a hned v úvodu druhé sady vzala Bouzkové servis. Náskok poté nepustila a srovnala.

Organizátoři před startem třetího setu přesunuli kvůli tmě hráčky z dvorce číslo 18 na osvětlený kurt číslo 1. Garciaová zahájila rozhodující sadu lépe a v páté hře získala brejk. Nedokázala jej ale potvrdit, a tak boj pokračoval. Bouzková nevyužila v osmé hře dva brejkboly, o chvíli později ale další dva odvrátila. Za stavu 5:4 neproměnila pražská rodačka dva mečboly, poté ale udržela servis a Garciaová dramatický závěr neustála. Po dalších chybách zápas ztratila a při odvracení třetího mečbolu nasměrovala míček do autu.

Nasazená devítka Kvitová porazila Sasnovičovou za hodinu a 16 minut. Třiatřicetiletá česká tenistka vyhrála sedmý zápas za sebou, před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně. O čtyři roky mladší Sasnovičovou zdolala potřetí ze čtyř zápasů a oplatila jí v Londýně vyřazení z roku 2018. Kvitová dala pět es a zahrála 25 vítězných míčů.

"Byla jsem trochu na pozoru, každý zápas proti ní si pamatuju. Porazila jsem ji v Sydney a vloni v Indian Wells to byla také velká bitva. Věděla jsem, co od ní čekat. Z toho zápasu tady nemám hezké vzpomínky, ale dnes jsem to otočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála," uvedla Kvitová.

První set získala v ostrém slunci díky třem brejkům. V úvodu druhé sady sice přišla o servis, soupeřce to však ihned oplatila. Od stavu 2:2 vyhrála zbývající čtyři hry a využila při servisu Sasnovičové první mečbol.

"Od rozehrávky jsem se necítila úplně dobře. Vůbec mi to nelítalo a byla jsem zabrzděná. Nepředvedla jsem úplně dobrý tenis a ani servis mi moc extra nešel. Stejně jsem to ale vybojovala," řekla Kvitová, která příště narazí na Srbku Nataliju Stevanovičovou.

Devětadvacetiletý Veselý, který startoval po loňském zranění stehenního svalu díky chráněnému žebříčku, nenavázal na vítězství nad turnajovou dvaadvacítkou Američanem Sebastianem Kordou. Proti O'Connellovi získal jen jeden brejk a čtyřikrát o servis přišel. Nepomohlo mu ani 16 es a 36 vítězných míčů. Doplatil na 36 nevynucených chyb, Australan jich měl jen 15. Veselý naposledy vypadl ve 2. kole Wimbledonu před dvěma lety, vloni se dostal o kolo dál.

Krejčíková se Siniakovou přišly o šanci získat osmý grandslamový titul a třetí ve Wimbledonu. Krejčíková si poranila levý kotník v úvodním utkání dvouhry proti Britce Heather Watsonové a poté odstoupila kvůli bolestem ze zápasu 2. kola proti Rusce Mirre Andrejevové.

Olympijské vítězky z Tokia, které měly plnit roli nasazených jedniček, nahradí v soutěži Belgičanky Ysaline Bonaventurová a Maryna Zanevská.

Djokovič vyřadil Wawrinku a je v osmifinále, uspěly i obě jedničky

Srbský šampion Novak Djokovič porazil ve třetím kole Wimbledonu Švýcara Stana Wawrinku 6:3, 6:1, 7:6 a přiblížil se o další krok osmému titulu, kterým by zároveň vylepšil svůj grandslamový rekord o 24. trofej. Uspěly i obě jedničky. Polka Iga Šwiateková si postupem do 4. kola vyrovnala maximum, španělský tenista Carlos Alcaraz má za sebou teprve druhý zápas.

Šestatřicetiletý Djokovič dnes odehrál s o dva roky starším Wawrinkou již 27. vzájemný duel. Uspěl pojednadvacáté a na trávě v All England Clubu ho švýcarský veterán trápil jen ve třetím setu. Po triumfu na Australian Open i Roland Garros je Djokovič na nejlepší cestě letos vybojovat další grandslamovou trofej.

Jeho současný nástupce na světovém trůnu dvacetiletý Alcaraz zdolal Francouze Alexandra Müllera 6:4, 7:6 a 6:3. Dopustil se sice 41 nevynucených chyb, ale odvrátil všech šest brejkbolů a na trávě vítěz přípravného turnaje v londýnském Queen's Clubu neprohrál už sedm zápasů a 16 setů v řadě.

"Moc jsem si to užil, je to nádherný kurt. Chtěl jsem si užít každou sekundu a to se taky stalo," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz, jenž loni na US Open vyhrál poprvé grandslam.

O šest let starší Müller, 84. hráč žebříčku, mohl pomýšlet na úspěch ve druhém setu, který dovedl do tie-breaku. V něm však Alcaraz předvedl nástup 6:0 a zbytek zápasu už měl pod kontrolou. Loni skončil na wimbledonské trávě ve čtvrtém kole.

Dvaadvacetiletá Šwiateková si poradila 6:2, 7:5 se zkušenou Chorvatkou Petrou Martičovou, která jí odvrátila tři mečboly, první už za stavu 3:5. O nové maximum v All England Clubu si polská jednička zahraje proti olympijské vítězce Belindě Bencicové ze Švýcarska.

Dvojnásobný wimbledonský šampion Andy Murray prohrál pětisetovou bitvu s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Zápas, který rozehráli už ve čtvrtek večer, ukončil pátý hráč světa po čtyřech hodinách a 40 minutách hry proměněním třetího mečbolu. Šestatřicetiletý Brit podlehl 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 4:6.

Ze hry venku je i další domácí tenista Cameron Norrie. Dvanáctý nasazený podlehl dvoumetrovému Američanovi Christopheru Eubanksovi, který zahrál 21 es a 63 vítězných míčů. Životní vítězství si 43. hráč světového žebříčku připsal po setech 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 a narazí na přemožitele Jiřího Veselého Australana Christophera O'Connella.

Jediný game od vyřazení byla druhá nasazená Aryna Sabalenková. Šampionka letošního Australian Open prohrávala s Varvarou Gračovovou 2:6 a 4:5, ale vývoj otočila a je rovněž ve třetím kole. Jejím wimbledonským maximem je předloňské semifinále.

"Byl to bláznivý zápas. Nemohla jsem vůbec najít rytmus a pořád si říkala: bojuj, zkoušej to dál a dál a možná vyhraješ," řekla Sabalenková po vydřené výhře nad ruskou rodačkou reprezentující nově Francii.

Nejdelší ženský tie-break v grandslamové historii sehrály Lesja Curenková a Ana Bogdanová. Ukrajinská tenistka rozhodující sadu získala poměrem 20:18. Rumunka zahodila pět mečbolů, Curenková proměnila sedmý. O postup do osmifinále bojovaly tři hodiny a 40 minut a obě měly v závěru křeče.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: O'Connell (Austr.) - Veselý (ČR) 6:3, 7:5, 6:4, Medveděv (3-Rus.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:5), Rune (6-Dán.) - Carballés (Šp.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:4, Berrettini (It.) - De Minaur (15-Austr.) 6:3, 6:4, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Giron (USA) 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:4, Alcaraz (1-Šp.) - Müller (Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:3, Zverev (19-Něm.) - Watanuki (Jap.) 6:4, 5:7, 6:2, 6:2, Davidovich (31-Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 2:6, 6:4, 6:3, Jarry (25-Chile) - Kubler (Austr.) 7:5, 5:7, 6:3, 6:4, Tsitsipas (5-Řec.) - A. Murray (Brit.) 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, Eubanks (USA) - Norrie (12-Brit.) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3). 3. kolo: Hurkacz (17-Pol.) - Musetti (14-It.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:4, Sinner (8-It.) - Halys (Fr.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4, Bublik (23-Kaz.) - Marterer (Něm.) 6:4, 6:1, 7:6 (7:4), Safiullin (Rus.) - Pella (Arg.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:0, Rubljov (7-Rus.) - Goffin (Belg.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2, Shapovalov (26-Kan.) - Broady (Brit.) 4:6, 6:2, 7:5, 7:5, Galán (Kol.) - M. Ymer (Švéd.) 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Andreozzi, F. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 7:6 (7:5). Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (9-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:2, Keysová (25-USA) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 6:3, Blinkovová (Rus.) - Beguová (29-Rum.) 7:5, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Badosaová (Šp.) 6:2, 1:0 skreč, Sabalenková (2-Běl.) - Gračovová (Fr.) 2:6, 7:5, 6:2, Alexandrovová (21-Rus.) - Brengleová (USA) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7), Stevanovičová (Srb.) - Korpatschová (Něm.) 7:5, 7:5, Gálfiová (Maď.) - Niemeierová (Něm.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, Andreescuová (Kan.) - Kalininová (26-Ukr.) 6:2, 4:6, 7:6 (10:7), Azarenková (19-Běl.) - Kasatkinová (11-Rus.) 6:2, 6:4, Džábirová (6-Tun.) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:1, 6:1. Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (ČR) - Vekičová (20-Chorv.) 6:1, 7:5, Curenková (Ukr.) - Bogdanová (Rum.) 4:6, 6:3, 7:6 (20:18), Pegulaová (4-USA) - Cocciarettová (It.) 6:4, 6:0, Šwiateková (1-Pol.) - Martičová (30-Chorv.) 6:2, 7:5, Bencicová (14-Švýc.) - Linetteová (23-Pol.) 6:3, 6:1, Svitolinová (Ukr.) - Keninová (USA) 7:6 (7:3), 6:2, Bouzková (32-ČR) - Garciaová (5-Fr.) 7:6 (7:0), 4:6, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Eikeriová, Panovová (Nor./Rus.) - L. Fruhvirtová, Putincevová (ČR/Kaz.) 6:2, 2:6, 7:5, Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Blinkovová, Gračovová (Rus./Fr.) 6:1, 6:2. .