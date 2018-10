Chomutov - Hokejový útočník Michal Vondrka dnes odehrál 800. utkání v extralize, moc rád na něj ale vzpomínat nebude. Mladá Boleslav prohrála v Chomutově, ve které předešlé tři sezony působil a nový kapitán Středočechů tak asistoval u první výhry Pirátů v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže.

Rodák z Českých Budějovic debutoval v extralize v mateřském týmu během sezony 2000/2001. "Připomíná mi to, že jsem dědek, ale necítím se tak," řekl Vondrka po zápase ke svému jubileu.

Hokejová meta byla pro něj speciální i díky faktu, že si ji odbyl na ledě Chomutova, kde minulé tři sezony působil. "Vybavil jsem si, že jsem sem jezdil každý den, ale teď jsem přijel jako hostující. Je to změna. Znám tady všechny a každý kout. Je to nostalgické," přiznal.

Dlouhé působení a služby, které pro Chomutov odvedl, ocenili po utkání i domácí fanoušci. "Bylo to moc příjemné. Moc jim za to děkuji," řekl.

Vondrka neoslavil významnou metu žádným bodem nebo vítězstvím, což ho po zápase hodně mrzelo. "Nedal jsem gól, nepřihrál jsem a prohráli jsme. Je to na prd. První dvě třetiny jsme moc nebojovali. Snažili jsme se to hrát nějak na krásu. Až třetí třetinu jsme začali trošku bojovat, ale, bohužel, to nestačilo," uvedl,

Vstup do sezony nezastihl Vondrku ani Mladou Boleslav v ideálním rozpoložení. "Je to těžké, hrál jsem někde tři roky a teď jsem jinde. Zvykám si na nové prostředí i spoluhráče. Je to lepší a lepší. Věřím, že to bude dobré. Musíme si říct celkově jako tým, co s tím uděláme. Musíme se o vítězství více porvat," burcuje mužstvo.

Vondrka se obával porážky už před utkáním, a ta nakonec i přišla. "Když jsem viděl hrát Chomutov poslední zápas s Pardubicemi, věděl jsem, že je to jenom otázkou času, kdy urvou nějaké vítězství. Bál jsem se, že to přijde proti nám, takže to vypadá, že jsem to zakřikl. Strašně mě to štve, ale je na nich vidět bojovnost a asi si to dneska zasloužili," dodal Vondrka.