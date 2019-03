Zlín - Kapitán Michal Vondrka při svém návratu po dvouzápasové pauze způsobené virózou ve třetím utkání předkola play off ukázal, jak klíčovou postavou je pro hokejisty Mladé Boleslavi. Při výhře 2:1 ve Zlíně se Bruslařský klub po jeho akci nejdříve ujal vedení díky gólu Jakuba Klepiše a v 45. minutě sám šestatřicetiletý útočník rozhodl povedenou ranou od modré čáry.

Vedení 2:1 na zápasy ještě Vondrka nepřeceňuje. "Je to hrozně důležité, jak jsem pobízel kluky už předtím, do každého zápasu musíme jít s maximální pokorou. Už po prvním zápase jsem říkal, že série určitě neskončí 3:0 pro nás. Tak se play off nevyvíjí. Chceme ale tu sérii vyhrát, ať tady nebo doma," řekl Vondrka novinářům.

Po nemoci se cítil do zápasu už stoprocentně připravený. "Byla to nějaká viróza, s tím se prostě nedalo hrát. Jsem hrozně rád, že jsem se dostal během dvou dnů zpátky, ve středu už jsem byl na tréninku a dneska jsem mohl klukům pomoct," prohlásil.

V kabině si po svém dnešním výkonu vyslechl vtípky. "Slyšel jsem, že se mi to jezdí, když jsem odpočatý, ale bylo to spíše naopak. Předtím jsem pomalu nedojel ani autem z Bolky domů. Ve středu bylo jasné, že budu hrát. První třetinu jsem se dával dohromady, od druhé už to bylo lepší," popsal své pocity Vondrka.

V 21. minutě byl u první branky zápasů. Objel branku, puk se dostal k Pavolu Skalickému, který nabil na gól Klepišovi. "Nejdřív jsem chtěl vystřelit, ale pak jsem to zatáhnul. Skalda se tam ukázal a ještě mezitím to tečoval jejich obránce. Skalde to nakonec dostal a dal to do prázdné brány Klépovi. Pěkná akce," řekl Vondrka.

Vzápětí mohl sám zvýšit, ale na Libora Kašíka nevyzrál. "Mrzelo mě to. Sjelo mi to mezi Kašíkovy betony. Kdybych to dal Klépovi, tak by to možná byl gól," prohlásil.

Vondrka udeřil až v čase 44:13 poté, co se dostal k puku z druhého sledu a trefil se od modré čáry. "Viděl jsem, že jeden z našich obránců jel s útočníky dopředu, tak jsem to spíš jistil," líčil.

"Už jsem se chtěl vracet zpátky, Martin Pláněk to tam dával do rohu, tak kdyby se to odrazilo, tak aby to nebylo nebezpečné. Najednou tam přilétl puk na modrou čáru, Klépa tam super stál před bránou, Kašík nic neviděl a mně se to podařilo trefit k tyči," dodal Vondrka.

Potěšil ho týmový výkon. "Byl nejlepší v sérii. Druhý zápas jsem sledoval v televizi a oproti tomu prvnímu duelu to bylo jako den a noc. Dneska jsme bojovali, bylo tam nasazení, měl jsem radost," uvedl Vondrka.

"Celkově je ta série ale málo emotivní. Říkal jsem klukům, že Sparta s Vítkovicemi se řežou a u nás to bylo, jak když hrají baletky. Nebe a dudy," doplnil Vondrka.

Byl vyhlášen nejlepším hráčem Mladé Boleslavi v zápase, ale sám by cenu dal brankáři Janu Růžičkovi. "Co předváděl, to byla paráda," dodal k 26 zásahům gólmana Bruslařského klubu.