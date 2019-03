Čtvrtý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 25. března 2019 v Mladé Boleslavi. Hráči Liberce (zleva) Ladislav Šmíd, brankář Roman Will a Tomáš Hanousek a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi.

Čtvrtý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 25. března 2019 v Mladé Boleslavi. Hráči Liberce (zleva) Ladislav Šmíd, brankář Roman Will a Tomáš Hanousek a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Mladé Boleslavi ani v pátém čtvrtfinále neprolomili dlouhou sérii neúspěchů na ledě Liberce a po porážce 1:2 v prodloužení se rozloučili se sezonou. Bílí Tygři dovršili postup mezi nejlepší čtyřku extraligy dvacátou domácí výhrou nad Bruslařským klubem za sebou. Kapitán Středočechů Michal Vondrka litoval, že jeho tým prokletí nezlomil, ale rozhodly podle něj hlavně promarněné první dva duely.

"Vůbec nevím, čím to je. Ty statistiky, to okolo mě prošlo. Je to škoda, dneska jsme k tomu měli blízko," komentoval Vondrka sérii neúspěchů, která začala od výhry Mladé Boleslavi 6:0 v listopadu 2010.

Naději to změnit sebrala Bruslařskému klubu pátá minuta nastavení, kdy se při přesilové hře Liberce právě od Vondrky odrazil puk před Michala Birnera, který rozhodl. "Náš gólman do toho píchnul, jak jsem dobrzďoval, tak se to odrazilo k němu a měl do prázdné brány. Jestli to bylo nešťastné? To k tomu patří, je to úplně jedno, jaký je to gól," vrátil se k rozhodující situaci.

Litoval výkonu Bruslařského klubu v prvních dvou zápasech v Liberci, které hosté prohráli 1:5 a 2:6. "To mrzí nejvíc, protože jsme tady nastoupili jako banda nějakých študáků a hobíků a oni nás vycvičili. Vůbec jsme na to nebyli připravení. Nepochopil jsem to," kroutil hlavou Vondrka.

"Můžeme si říkat, že zápas předevčírem doma jsme mohli vyhrát, prohráli jsme si ho sami na konci takovým zbytečným gólem, ale to jsou taková kdyby. Maličkosti v play off prostě rozhodují a Liberec zaslouženě zvítězil," uznal Vondrka.

Od třetího zápasu nasadila Mladá Boleslav k úplně jiným výkonům. "Snažili jsme se hlídat předbrankový prostor, odkud se dávají nejvíc góly, a vycházelo nám to. Srovnali jsme s nimi krok a chyběly detaily. Měli jsme nějaké šance a nedali jsme, oni dali a to prostě rozhodlo," uvedl Vondrka.

Liberec dal dnes oba góly v přesilových hrách a celkem jich v sérii využil pět, zatímco Mladá Boleslav zužitkovala pouze jednu. "Přesilovky z naší strany, to byla tragédie. Táta říkal před zápasem, že když pískne rozhodčí faul, ať za ním přijedu, že to vůbec nechci hrát. Samozřejmě s nadsázkou. Ale já nevím proč... To musíme nějak vypilovat, rozhoduje to zápasy v normální sezoně a v play off kór. To je další aspekt, proč vyhrál Liberec," podotkl Vondrka.

Znát podle něj byla mezi jinými absencemi hlavně ta Lukáše Žejdla, nejproduktivnějšího hráče předkola. "Zápasy se hrají ve vyšším tempu a nasazení, v rychlejším sledu, je jich hodně. My jsme byli celkově pobouchaní. Měli jsme nekompletní kádr, tím to vůbec neomlouvám, ale absence Žejdlíka je znát," uvedl Vondrka.

Ocenil skvělé výkony brankářů Jana Růžičky a Gašpera Krošelje. "Musím říct, že gólmani nás drželi celou sezonu. Díky nim jsme tady a postoupili jsme přes Zlín. Růža chytal neskutečně, pak se vyměnili a chytal zase Gašper. To je prostě týmová práce," řekl Vondrka.

Mladá Boleslav měla nepodařený vstup do sezony a v polovině října vedení vyměnilo trenéry. Skončil Vladimír Kýhos s asistenty Vladimírem Čermákem a Borisem Žabkou, pod jejichž taktovkou tým získal z devíti zápasů jen devět bodů a byl v době jejich odvolání dvanáctý. Nový hlavní kouč Miloslav Hořava s asistenty Pavlem Paterou a Radimem Rulíkem podle Vondrky vše změnil.

"Začalo to na prd. I když jsme v létě vyhrávali, tak většinou proti týmům, které byly plné juniorů. Až na turnaj v Německu, který se nám docela povedl. Pak začala liga a bylo to špatné a otočilo se to, když přišli noví trenéři," uvedl Vondrka.

"Když jsem klukům děkoval v kabině za sezonu, tak jsem jim říkal, že i to nás stmelilo, že jsme chtěli po té výměně trenérů dokázat, že tým máme dobrý. Všichni makali, nikdo se nevzdal a všichni se snažili plnit to, co noví trenéři přinesli," podotkl.

Přesto bral konec jako zklamání. "I když jsme měli nějaký vytyčený cíl, tak když se dostaneme přes něj, tak nás to přece nemůže uchlácholit a chceme dál. Chtěli jsme postoupit a je to pro nás zklamání. Výsledek 1:4 (na zápasy) určitě úspěch není," dodal.