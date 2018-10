Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 7. extraligového kola Pardubice 4:2. Středočeši ukončili třízápasovou vítěznou šňůru Dynama i přesto, že dvakrát ztratili vedení. K úspěchu je dotáhl čtyřmi body za gól a tři nahrávky Michal Vondrka.

V domácí obraně nechyběla čerstvá posila Tomáš Voráček, který přišel do Mladé Boleslavi na měsíční hostování ze Sparty. Už po 64 odehraných sekundách ale skončil zápas po souboji v rohu kluziště pro jiného beka Středočechů Němečka, jenž byl zjevně hodně otřesený a odjel na vyšetření do nemocnice.

Pátá minuta přinesla první velkou šanci, po Vondrkově přistrčení však Klepiše vychytal Kacetl. Chvilku poté hráli Mladoboleslavští početní výhodu a jen čtyři sekundy před jejím skončením otevřel nahozením od modré čáry skóre Bernad.

Domácí se pak sami v oslabení úspěšné ubránili, přesto se v polovině 17. minuty dočkali Východočeši vyrovnání, když přečíslení tři na dva vyřešil elegantní kličkou Krošeljovi Mandát. Brzy po opětovném zahájení hry ale fauloval Trončinský, Klepiš dostal nabito na modré čáře a s pomocí tyče vrátil vedení na stranu Bruslařského klubu.

Trončinský přispěchal ve 25. minutě s nápravou, když si připsal asistenci u vyrovnávacího gólu Vondráčka. Hra byla poté oboustranně opatrnější, přesto se do sóla proti Kacetlovi dostal Žejdl, ale neuspěl.

Třetí dějství dostalo velký náboj díky mnoha událostem v krátkém sledu. Vondrka v oslabení snadno získal puk po Kacetlově levici, když mu ho přímo na hůl poslal Treille, domácí byli díky jeho trefě opět o krok napřed. Jenže v čase 42:01 inkasoval tvrdý zásah od Orsavy Cardwell a po minutách, jež strávil vleže na ledě, se na pardubickou střídačku vracel s podpůrným krčním límcem.

Orsava obdržel trest na pět minut a do konce zápasu a Pardubičtí měli k dispozici 36 sekund přesilovky pět na tři a pak i velmi dlouhou klasickou početní výhodu, jenže tu anuloval takřka přesně Čáslava faulem s krvavými následky na Vondrku, takže se pokračovalo ve čtyřech na obou stranách.

Klepiš využil prostoru na ledě a skvěle našel Říhu, jenže Kacetl zachránil. Vzápětí Mandát na druhé straně trefil tyč. Klepiš poté fauloval a Pardubice hrály celé dvě minuty výhodnou přesilovku čtyři na tři, při níž kanonýr Sýkora rozezvučel horní tyč.

V 54. minutě mohl při dalším trestu na straně Středočechů rozhodnout dalším povedeným výpadem v oslabení Šťastný, Kacetl byl ale znovu proti. Na Procházkovu střelu v závěru už však nestačil.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Čermák (Mladá Boleslav): "Po našem neúspěšném utkání v Liberci jsme věděli, že sem přijede silné mužstvo. A že když nebudeme hrát dobře do obrany, nemůžeme bodovat. Myslím, že kluci tyto pokyny plnili dobře. Rozhodlo, že se nám dařilo výborně odehrát oslabení, v nichž jsme soupeře nenechali dotáhnout a jít do vedení. Musím za to klukům poděkovat."

Miloš Holaň (Pardubice): "Po třech velice dobře odehraných zápasech jsme měli v začátku utkání dobré sebevědomí, ale naší nedisciplinovaností jsme darovali soupeři dvě přesilové hry, z nichž šel do vedení 1:0 a pak i 2:1. Tam jsme si stav 1:1 měli v závěru první třetiny pohlídat. Ve druhé třetině jsme se snažili dotáhnout, což se nám podařilo, ale dnes nám totálně selhaly speciální formace. Nejen ty na oslabení, ale tragicky selhali i hráči na přesilových hrách, kdy jsme mohli výsledek otočit na svou stranu, ale udělali jsme hrubou chybu v obranném pásmu a darovali domácím vedení 3:2. Dnes jsme si nezasloužili vyhrát."