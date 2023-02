Vondrášek probral s Pavlem jeho budoucí ochranu i kontroly na Hradě

Praha - Policejní prezident Martin Vondrášek jednal dnes s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem o podobě jeho budoucí ochrany. Pavel dříve opakovaně uvedl, že necítí důvěru k části útvaru pro ochranu prezidenta, který bude mít na starosti jeho bezpečnost od březnové inaugurace. Vondrášek novinářům po jednání v pražském Hrzánském paláci řekl, že od Pavla nezazněl požadavek na personální změny.

Vondrášek uvedl, že zhruba čtyřicetiminutová diskuse s Pavlem byla velice věcná a otevřená. "Měli jsme dost času probrat nejdůležitější bezpečnostní otázky," řekl. Řeč byla o ochraně budoucí hlavy státu, ale i objektů, ve kterých bude sídlit, jednat a bydlet, doplnil policejní prezident. Výsledek debat o ochranných týmech, vozovém parku či režimu vstupu do objektů konkretizovat nechtěl.

Pavel dříve v rozhovoru pro Reflex.cz uvedl, že k části útvaru pro ochranu prezidenta nemá důvěru. Respektu dnes řekl, že útvar často nerespektoval základní pravidla. Vondrášek při příchodu na schůzku s Pavlem řekl, že útvar odvádí dobrou práci. Bezpečnostní prostředí na Hradě je podle něj problematické, protože kompetence si mezi sebe dělí útvar na ochranu prezidenta, Hradní stráž, bezpečnostní odbor prezidentské kanceláře, ale také vojenská kancelář.

Do Pavlovy březnové inaugurace bude podle Vondráška dost času nalézt dohodu. S Pavlem by se měl znovu sejít zhruba v polovině února. "Dnes jsem nezaslechl žádný požadavek na nějaké personální změny," uvedl.

Ohledně kontrol při vstupu do areálu Pražského hradu odkázal Vondrášek na pravidelnou půlroční analýzu rizik. "Ve druhé polovině minulého roku jsme identifikovali jako hrozby české předsednictví (v Radě EU), advent, uprchlickou krizi, nelegální migraci. Jednoznačně nás to vedlo k názoru, že je potřeba zachovat kontroly osob a vozidel na vstupu do vnitřních prostor Pražského hradu," řekl.

Další hodnocení je v plánu na přelomu března a dubna. V dubnu tak padne návrh na další podobu kontrol. "Úroveň těch opatření musí být přímo úměrná úrovni hrozeb," uvedl Vondrášek. Nechce proto předbíhat ohledně toho, jak analýza dopadne.