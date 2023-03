Vondrášek: Loňský rok byl z pohledu bezpečnostní situace v ČR extrémně náročný

Olomouc - Za extrémně náročný označil dnes policejní prezident Martin Vondrášek loňský rok z pohledu bezpečnostní situace v České republice. Důvodem byla covidová opatření, uprchlická vlna z Ukrajiny i nelegální migrační vlna, která šestiapůlnásobně překonala rok 2015. Podepsala se na tom i bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Na déle než čtyři měsíce musela navíc policie znovu zavést kontroly na hranici se Slovenskem. Zmírnění situace nelze očekávat ani v letošním roce, uvedl Vondrášek na Mezinárodní konferenci obecních policií v Olomouci.

"Kdybych měl popustit uzdu fantazii a vymyslet si nějaké mimořádné výzvy a bezpečnostní hrozby pro Českou republiku na pět, deset let, tak bych nikdy nevymyslel, co jsme museli všichni absolvovat v loňském roce," uvedl policejní prezident.

Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by bezpečnostní situace v ČR měla být pod menšími ať už tuzemskými nebo zahraničními hrozbami než loni. "Nelze očekávat, že by se snižovala kriminalita. Společnost je velmi názorově polarizována, to co se dříve řešilo v klidu slovem, nyní se řeší i fyzicky. Máme za sebou několik shromáždění, u toho posledního před Národním muzeem do nás dav opravdu fyzicky strkal. Do toho nevíme, co udělá lepší počasí s migrační vlnou z Turecka, kde je před prezidentskými volbami," doplnil Vondrášek.

Podle loňských policejních statistik především abnormálně narostla oproti poslední migrační krizi z roku 2015 nelegální tranzitní migrace. Loni bylo zajištěno 21.852 nelegálních migrantů především ze Sýrie, Turecka a Afghánistánu. O rok dříve jich bylo 1330 a v roce 2015 při poslední migrační vlně 3277.

Zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem o délce 251 kilometrů předcházelo podle Vondráška jednání během celého srpna a září se slovenskou stranou, snaha byla přijmout kompenzační opatření bez nutnosti znovuzavádět kontroly na vnitřních hranicích. "Když jsme se dostali na 300 až 400 zajištěných (migrantů) denně, navrhli jsme vládě prostřednictvím ministra vnitra znovuzavedení kontrol. Od 29. září déle než čtyři měsíce jsme hlídali českou hranici," připomněl Vondrášek. Až do 4. února letošního roku bylo podle statistik odslouženo na hranicích 258 dvanáctihodinových směn. Počet zajištěných migrantů poté klesl na desítky týdně.

Policisty zaměstnala také vlna uprchlíků z Ukrajiny, kteří hledali v České republice zázemí před ruskou agresí. Od března do června byly na Slovensku nasazeny čtyři policejní kontingenty v počtu 210 policistů. Od 24. února do konce loňského roku policie eviduje 659.774 přihlášených občanů Ukrajiny na území ČR, víz bylo za tuto dobu vydáno 473.215, uvádějí statistiky.

Vliv na bezpečnostní situaci mělo podle Vondráška i navýšení počtu trestných činů. Loni bylo v ČR spácháno téměř 182.000 trestných činů, v meziročním srovnání jde o nárůst o necelých 19 procent. Stíháno bylo 75.500 lidí. Policejní prezident přitom upozornil především na výrazný nárůst internetové kriminality. "Před deseti lety byla norma spáchání trestného činu prostřednictvím internetu na 0,5 procenta, v roce 2021 na pěti procentech a v roce 2022 na deseti procentech. Meziročně jde tak o stoprocentní nárůst internetové kriminality," dodal Vondrášek.