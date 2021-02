Vondrák: Hejtmani budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu

Praha - Hejtmani budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, řekl dnes ČTK moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Je to podle něj jejich povinností. "Dikce zákona je jasná, pokud nebezpečí je většího než menšího rozsahu, tak naší povinností je požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu," řekl Vondrák.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl ČT, že pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19, vláda by pravděpodobně vyhověla. Prodloužení dosavadního nouzového stavu, který končí v neděli, ve čtvrtek odmítla Poslanecká sněmovna.

Červíček čeká od vlády jasná vyjádření,co bude po nouzovém stavu

Podle Červíčka by ze strany jednotlivých ministerstev mělo zaznít, jak si představují, že podle zákonných možností budou postupovat například v rámci zákona o veřejném zdraví.

"Teprve potom se můžeme odpovědně bavit i v úzké spolupráci s krajskou hygienou o dalším postupu v našem kraji. Tedy, zda budeme muset vydat další regionální opatření, popřípadě budeme zvažovat vyhlášení stavu nebezpečí anebo nějak jinak spolupracovat s vládou na zvládnutí stavu epidemie," uvedl dnes Červíček.

V Královéhradeckém kraji na Trutnovsku od dnešního půlnoci platí uzávěra okresu. Vyhlášená je do konce nouzového stavu. Opatření se týká hlavně omezení pohybu, platí řada výjimek. Trutnovsko patří k regionům v ČR, kde se dlouhodobě šíří nákaza nejrychleji.

Kuba: Kraje nemohou nařizovat protiepidemická opatření

Kraje podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) nemohou nařizovat protiepidemická opatření. Proto chce vědět, jak bude vláda dál postupovat v boji s pandemií po konci nouzového stavu. Podle něj by kabinet měl vysvětlit, jak bude fungovat zákon o ochraně veřejného zdraví. Kuba, jenž je zároveň předsedou rady asociace krajů, to dnes řekl ČTK.

"Myslím si, že hejtmani bezpodmínečně netrvají na nouzovém stavu. Potřebujeme, aby byla nastavena správná opatření, která budou fungovat a lidé je budou dodržovat," uvedl Kuba.

Nouzový stav, jenž v České republice platí od října, skončí v neděli. Další prodloužení, které navrhovala vláda, neschválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna. Řada restrikcí by s koncem nouzového stavu přestala platit. Jde například o nařízení týkající se uzavření obchodů, restaurací, služeb a sportovišť.

"Hlavně nechceme, aby se zde vytvářel dojem, že v tuto chvíli celý boj s pandemií včetně všech opatření povedou hejtmani. Protože k tomu nemáme žádné legislativní nástroje," uvedl Kuba. Dodal, že většinu protiepidemických opatření může formou mimořádných nařízení vydávat ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a hlavní hygieničkou. Hejtmani mohou vyhlásit pro kraj stav nebezpečí. Podle Kuby ale rozhodně nejde o nařízení, které by suplovalo nouzový stav. "Netýká se totiž protiepidemických opatření," řekl.

Hejtman: Olomoucký kraj je připraven vyhlásit stav nebezpečí

Olomoucký kraj se připojí ke krajům, které jsou připraveny po zrušení platnosti nouzového stavu vyhlásit na svých územích stav nebezpečí. ČTK to dnes řekl olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). V Olomouckém kraji byl stav nebezpečí v minulosti vyhlášen několikrát v souvislosti s povodněmi. Naopak loni, kdy padlo rozhodnutí o uzavření oblasti Litovle kvůli šíření nákazy, stav nebezpečí vyhlašován nebyl, zjistila ČTK.

"Jsem ve skupině hejtmanů, kteří se na vyhlášení stavu nebezpečí chystáme. Nese to ale samozřejmě s sebou celou řadu velkých obtíží a není to ještě rozhodnuté. V tuto chvíli jde o deklaraci, která nás bude připravovat na to, že pokud se nestane ještě něco jiného, budeme s tím muset něco na úrovni krajů dělat sami," uvedl hejtman.

S tímto postojem dopoledne hejtman přišel na zasedání krizového štábu a bezpečnostní rady kraje. "Máme dnes odpoledne také dohodnuté videokonferenční jednání hejtmanů a hejtmanek s vládou. Bude to důležitý impulz, moment, kam se budeme ubírat," uvedl Suchánek. Hejtmani ve společném prohlášení již ve čtvrtek uvedli, že tento nástroj krizového řízení je slabší právní oporou pro zavádění krizových opatření, než je nouzový stav. Je to ale podle nich příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření.

V kraji byl stav nebezpečí vyhlášen například při povodních na Jesenicku v červnu 2009. Vyhlášení v praxi znamenalo, že lidé v oblasti jsou povinni vypomoci svou prací a poskytnout veškeré věcné prostředky k odstranění povodňových škod. V rámci opatření šlo také bezodkladně upravovat terén či odstraňovat stavby znamenající ohrožení. Stav nebezpečí tehdy platil od 27. června do 15. července. O rok později jej tehdejší hejtman Martin Tesařík (ČSSD) vyhlásil také 17. května na Hranicku a Přerovsku, které ohrožovala voda z rozbouřené řeky Bečvy. Stav nebezpečí tehdy platil do 31. května. Vyhlášen byl i na konci března roku 2006 kvůli povodním na Olomoucku a Litovelsku.

O vyhlášení stavu nebezpečí se mluvilo v kraji i v únoru 2011, a to v souvislosti s výpověďmi lékařů a protestní akcí Děkujeme, odcházíme. Hejtman Tesařík však tehdy řekl, že stav nebezpečí v kraji nevyhlásí ani v případě, že z Fakultní nemocnice v Olomouci odejde k 1. březnu všech 132 lékařů, kteří tehdy v souvislosti s touto protestní akcí podali výpověď, neměl k tomu tehdy dostatek podkladů a podmínek.

Loni v polovině března, kdy se rozhodlo o uzavření oblasti Litovle, Uničova a Červenky a dalších dvou desítek obcí, stav nebezpečí naopak vyhlašován nebyl. "Nebylo to tehdy vyhlašováno, bylo to na rozhodnutí krajské hygienické stanice. Tehdy zasedal krizový štáb a ředitelka hygieny to vzala na sebe. Hygiena na to má pravomoci a má možnost uzavřít nějakou oblast nebo udělat opatření, takže jsme toho využili. Šlo by to udělat i na základě krizového zákona, ale my jsme šli touto cestou," řekl dnes ČTK tehdejší olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).