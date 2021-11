Vondráčková si cení alba Ostrov Heleny Vondráčkové, které vychází v reedici

Praha - Z alba Ostrov Heleny Vondráčkové, které vychází v těchto dnech v reedici, připomene zpěvačka několik písní na koncertu 19. prosince v pražské Lucerně. Vystoupení zakončí turné s názvem Vzhůru k výškám, v rámci kterého ještě chystá koncerty v Karlových Varech, Soběslavi, Táboře a Liberci. Vondráčková to řekla v rozhovoru s ČTK.

Při poslechu reedice se jí vybavuje úžasná muzikantská atmosféra, ve které nahrávky v letech 1969 až 1970 vznikaly. Těší ji, že na album se podařilo dostat hodně nápadů. Skladby jako Můžeš zůstat, můžeš jít jsou stále součástí jejího koncertního repertoáru. "Myslím, že se za to, co jsem tehdy ve čtyřiadvaceti letech natočila, nemusím stydět," uvedla k albu Vondráčková.

První studiové album Vondráčkové přineslo v roce 1970 deset písní – pět původních českých a pět ze zahraniční provenience. Repertoár jí pomohl sestavit producent a skladatel Bohuslav Ondráček. Na Ostrovu Heleny Vondráčkové zpěvačku doprovází Orchestr Golden Kids a sbory zpívala Marta Kubišová, která však z politických důvodů nesměla být uvedená na obalu. "To byla doba začínající normalizace, ještě jsme to stihli, než začalo být ještě hůře, pak už by to nešlo vůbec," podotkla Vondráčková.

Vše se odehrálo v době, kdy si ještě někteří mysleli, že Golden Kids budou existovat i bez zakázané Kubišové, což ale Václav Neckář s Vondráčkovou odmítli.

Na albu se mimo jiné podílel také kytarista Ota Petřina, který je autorem hudby k písni Provazochodci s textem Zdeňka Rytíře. V šestiminutové rockové baladě hraje Vondráčková na varhany. "To asi vzniklo spontánně ve studiu. Jako dítě jsme hrála na klavír celkem slušně, měla jsem jít na konzervatoř, ale tím, jak mi tatínek přinesl přihlášku do soutěže Hledáme nové zpěváky, akce klavír padla a věnovala jsem se zpěvu," sdělila Vondráčková.

V tehdy prestižním hudebním časopisu Melodie ho v roce 1971 pochválil obávaný kritik Jiří Černý, který mimo jiné ocenil její zpracování zahraničních originálů. "Toho si samozřejmě velmi vážím. Můj recept na covery je takový, že je potřeba do toho dát svoje já a nejen okopírovat originál," konstatovala zpěvačka.

Ostrov Heleny Vondráčkové vychází na LP a také na CD, které zpěvačka doplnila několika bonusy v podobě archivních nahrávek, na kterých znějí její písně v angličtině, polštině či francouzštině. Raritou je skladba Ostrovy pokladů nazpívaná v japonštině. "Díky tomu, že jsem pro firmu Nippon Columbia natočila album filmových melodií, nabídli mi Ostrovy pokladů v japonštině. Text Zdeňka Rytíře přebásnili a při natáčení mi ve studiu v Praze dělali supervizi. Zpívala jsem to na turné v Japonsku, kde jsme měla 16 koncertů a osm televizních vystoupení. Ten text umím zpaměti doteď," uvedla.

Vondráčková, která 24. června oslavila 74. narozeniny, zatím poslední album Tvrdohlavá vydala v loňském roce. Předloni v Berlíně obdržela cenu Smago Award za celoživotní přínos německé populární hudbě. Před čtyřmi lety převzala od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy. Ještě do konce roku chystá vydání CD s albem z roku 1992 Vánoce s Helenou.