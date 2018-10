Moskva - Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem jsou kvůli řadě mezinárodních problémů na nižší úrovni, než by měly být. Na přednášce v Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) to dnes řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček, který je na dvoudenní návštěvě v Rusku. Po schůzce s předsedkyní horní komory ruského parlamentu Valentinou Matvijenkovou podle ruských médií řekl, že o názoru většiny Čechů na Rusko nelze usuzovat z informací českých médií.

Česko-ruské vztahy nejsou takové, jaké by si zasloužily být, citovala agentura TASS z Vondráčkovy řeči na prestižní diplomatické akademii. "Česko a Rusko mají ohromnou tradici vzájemných styků, máme na co navázat. To, co se stalo v posledních pár letech, vztahy neovlivnilo natolik, že by nebylo možné společně pracovat," řekl šéf Sněmovny.

"Někteří mě kritizují za to, že se setkávám s lidmi ze sankčního seznamu Evropské unie. Sankce jsem neporušil, setkávám se s člověkem, který zastává stejnou funkci jako já - funkci předsedy parlamentu tady v Rusku," prohlásil Vondráček, který dnes měl schůzku s Matvijenkovou a v úterý bude hovořit s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem. Oba se po ruské anexi Krymu v roce 2014 ocitli na sankčním seznamu EU i USA.

Protiruské sankce, vyhlášené po krymském záboru, nelze podle Vondráčka bezprostředně rušit. "Považujeme ale za úplně normální posoudit v EU objem a rozsah těchto sankcí. Měli bychom o tom otevřeně mluvit," uvedl v přednášce předseda Sněmovny podle agentury RIA Novosti.

Reciproční návštěvu ruských představitelů v Praze Vondráček neočekává. "Mohl bych je pozvat, ale kvůli sankcím by nepřijeli," konstatoval. Moskva a Praha se podle něj dohodly, že jednat budou na mezinárodním poli a prostřednictvím videokonferencí.

Po schůzce s Matvijenkovou Vondráček řekl, že úkolem politiků je budovat mosty a vést dialog, spíš než bořit a ničit. "Četl jsem mnohé, co se píše v českých médiích. Vězte ale, že mínění většiny českého národa není takové, jak by se mohlo z mediálních informací zdát," řekl český představitel podle zprávy listu Rossijskaja gazeta.