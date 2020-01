Vondráček se omluvil za vztyčený prostředníček ve Sněmovně

Praha - Vztyčený prostředníček namířil dnes bezprostředně před zahájením schůze Sněmovny její šéf Radek Vondráček (ANO) z předsednického místa směrem do jednacího sálu. Jeho počínání kritizují někteří členové komory. Vondráček na twitteru uvedl, že se jednalo o reakci na gesto jiného kolegy a o legraci. Později se za gesto, které směřoval na poslance ANO Ladislav Oklešťka, omluvil.

Vondráček na internetové diskuse o svém gestu reagoval na twitteru. "Rád bych zdůraznil, že ještě neprobíhala schůze. Byla to reakce na jiné gesto kolegy a kamaráda a samozřejmě se jednalo o legraci," napsal. Později se omluvil. "Veřejnosti se omlouvám, kolega Láďa Okleštěk se jistě neurazil," dodal.

K omluvě ho předtím vyzvala mimo jiné předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "U pana Vondráčka moc nepřekvapí, že jeho etiketa není na vysoké úrovni. Už v době, kdy tu poskakoval s kytarou na pultíku, jsme poznali, že přistupuje k tomuto velmi svérázně," uvedla. Vondráček se před rokem omlouval poté, co bylo zveřejněné video, které ho zachycovalo při večírku v jednacím sále, jak na řečnickém pultíku hraje na kytaru a zpívá.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová novinářům řekla, že doufá, že Vondráček se nechystá podobným stylem zahajovat každou schůzi. "Na první dobrou mě napadlo, že pan předseda zapomněl, že není ve třídě na gymplu, kde by byl možná za hrdinu," uvedla. Poslanci by podle ní mohli Vondráčkovi věnovat některou z knih o etice od odborníka Ladislava Špačka.

"Vadí mi, že se tak chová třetí nejvyšší ústavní činitel, samozřejmě to vypovídá o něm samotném. Je to dospělý člověk a pokud se chová tímto způsobem, tak je to jeho vizitka. My jako poslanci tu nejsme od toho, abychom někoho vychovávali," řekl novinářům šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka míní, že gesto většina poslanců neviděla. "Tudíž mě osobně to nijak neurazilo. Až zpětně jsem se o tom dozvěděl z médií a myslím si, že pan předseda Vondráček neudělal dobře, že to není dobrý příklad a že do budoucna se doufám takového chování vyvaruje," řekl.

Prostředníček ve Sněmovně ukázal také v roce 2007 tehdejší premiér Mirek Topolánek. Gesto vysvětlil tím, že patřilo ministru financí Miroslavu Kalouskovi a mělo znamenat "Kalousku jsi jednička". Mandátový a imunitní výbor tehdy konstatoval, že gesto bylo nevhodné a nepřípustné. Problém měl i v roce 2012 tehdejší předseda poslanců Věcí veřejných Vít Bárta. Hájil se tím, že gesto nepoužil úmyslně, což podle členů imunitního výboru vyplynulo i z obrazového záznamu. Stejný posunek v roce 2008 použil i Kalousek, později řekl, že na něj není pyšný a stydí se za něj.