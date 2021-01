Vondráček: Incident poslance Volného má primárně řešit Sněmovna

Praha - Incident v Poslanecké sněmovně, při kterém nezařazený poslanec Lubomír Volný ve čtvrtek fyzicky napadl poslance, by měl řešit primárně sněmovní imunitní a mandátový výbor, nikoliv policie. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Uvedl, že podle jeho informací se Volný na úterní jednání výboru nedostaví. Chování Volného v pořadu odsoudil rovněž předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Sněmovna ve čtvrtek jednala o prodloužení nouzového stavu kvůli nemoci covid-19. Volný při svém vystoupení neměl roušku a nemluvil k věci. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) ho upozornil, že mu vypne mikrofon. Když to udělal, Volný přišel mluvit na místo předsedajícího a Hanzel se ho snažil odstrčit. Na pomoc mu přišli další poslanci ČSSD. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Vondráček řekl, že se přiklání k tomu, že chování poslance Volného nenaplnilo podstatu trestného činu výtržnictví. Pořádek si pak podle něj musí poslanci udělat sami mezi sebou. "Bylo to (chování Volného) spíše pohoršení. Přikláním se k tomu, abychom si to vyřešili sami," řekl Vondráček. Ve čtvrtek se Vondráček naopak přikláněl k tomu, že chování Volného mohlo podstatu trestného činu naplňovat.

Kromě napadení má podle Vondráčka chování nezařazeného poslance ještě další roviny. A to, že Volný byl na jednání bez roušky, a poté bude hrát roli i to, zda se Hanzel bude cítit uražen. Také o to by prý bylo řízení rozšířeno. V pořadu řekl, že podle jeho informací se Volný na jednání imunitního a mandátového výboru nedostaví.

Volný po incidnetu řekl, že nikoho nenapadl, naopak, sám byl napaden. "Pustíme si záznamy z kamer a každý si může udělat obrázek sám," řekl Vondráček. "On si tím oslovuje své publikum, to je bohužel fakt," dodal.

Vystrčil souhlasil s tím, že svým chováním chtěl Volný oslovit část voličů. To, co udělal, označil za nepřijatelné a zavrženíhodné. Změnit se podle něj musí kultura ve Sněmovně i v Senátu. O tom, zda by Volného měla potrestat Sněmovna, nebo by se případem měla zabývat policie, prý nepřemýšlel. Důležité je, aby Volnému dalo okolí najevo, že takto se chovat nesmí. Na dotaz, zda se může podobný incident stát v Senátu, řekl: "Já věřím, že ne."