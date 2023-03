Vondráček (ANO): Zpracování podnětu ÚS k penzím by mohlo trvat měsíc

Praha - Zpracování návrhu Ústavnímu soudu (ÚS) na zrušení sporné vládní novely o zkrácení červnové valorizace penzí by mohlo trvat zhruba měsíc. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). Představitelé opozičního hnutí ANO jsou přesvědčeni o zpětné platnosti zákona a nelíbí se jim způsob jeho parlamentního schvalování zkráceně ve stavu legislativní nouze. Kabinet postup zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod.

Podnět sepíše podle Vondráčka odborník na ústavní právo, následně by ještě podle něho mohl projít oponenturou. "Myslím, že měsíc je reálná doba," uvedl. Předloha zatím ještě nevyšla ve Sbírce zákonů, očekává se, že se tak stane začátkem příštího týdne

Průměrná měsíční penze podle novely vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by tomu bylo podle běžných zákonných pravidel. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování nebo okrádání důchodců, již jen letos přijdou v průměru zhruba o 7000 korun.

Opoziční politici tvrdí, že nárok na standardní valorizaci podle obecně platných pravidel vznikl penzistům už koncem ledna s ohledem na míru růstu cen v prvním letošním měsíci. Kabinet s takovým výkladem zákona nesouhlasí. Nárok podle něj vzniká až vydáním příslušného vládního nařízení, a nelze tedy poukazovat ani na narušení legitimního očekávání důchodců. Posledním dnem pro vydání nařízení je středa 22. března. Do té doby musí novela vyjít ve Sbírce.

Sněmovní schvalování omezení růstu důchodů provázely rozsáhlé opoziční obstrukce. Nový prezident Petr Pavel po rozmýšlení ve středu oznámil, že zkrácení červnové valorizace podepíše, což učinil o den později. Vidí ale jako nezbytné, aby zákon přezkoumali ústavní soudci. Oznámil, že kdyby se na Ústavní soud neobrátila opozice, podnět by podal sám.

"My víme, že chceme napadnout celou důchodovou novelu, víme, jaké chce argumenty, a proto to chceme podat my," uvedl dnes Vondráček, který pokládá prezidentův postoj za nečitelný. Naopak podle předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarové Adamové (TOP 09) se Pavel zachoval chytře, zákon podepsal s výhradou. Je přesvědčena, že penzijní novela u Ústavního soudu obstojí.