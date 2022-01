Vondráček: ANO bude dál navrhovat Havlíčka do vedení Sněmovny

Praha - Hnutí ANO bude nejspíš opět nominovat bývalého ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na pozici místopředsedy Sněmovny. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl bývalý šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO). Havlíček opakovaně nebyl zvolen. Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je na veškeré vstřícné kroky vládních poslanců odpovídáno nevstřícností opozice.

Sněmovna v novém složení je zatím výrazně paralyzována neshodami mezi koaličními a opozičními poslaneckými kluby. Vládní poslance zhruba před dvěma týdny rozčaroval postup poslanců ANO při projednávání návrhu na roční odklad účinnosti většiny sporného nového stavebního zákona. Opozice díky momentální převaze prosadila přerušení debaty o koaliční novele do března. Lednová schůze Sněmovny skončila v pátek, aniž se koalici zejména kvůli obstrukcím SPD povedlo projednat korespondenční volbu prezidenta a poslanců.

Někteří vládní poslanci uvažovali o tom, že by pozice šestého místopředsedy Sněmovny mohla být zrušena. Nakonec se volba tento týden konala, Havlíček ani předseda SPD Tomio Okamura ale opakovaně neuspěli. Čtyři místopředsedové pocházejí z řad vládní koalice a zatím jedna místopředsedkyně - Jana Mračková Vildumetzová (ANO) - zastupuje opozici.

"Karla Havlíčka, jestli nedojde k nějaké změně, budeme i nadále nominovat. Neslyšeli jsme důvod, proč ho nevolí," řekl Vondráček. Podle Pekarové Adamové bylo i v minulosti zvykem, že vládní poslanci nevolili do vedení Sněmovny zástupci opozice, s čímž Vondráček nesouhlasil. "Pro nás to není předmět nějakého obchodu a že bychom to měnili za nějaké zákony, které jdou proti nastavení hnutí ANO a my s nimi nesouhlasíme po věcné stránce," dodal místopředseda ANO.

Pekarová Adamová uvedla, že koaliční poslanci nechtějí bránit projednávání opozičních návrhů. Připomněla ale situaci ze čtvrtečního večera, kdy si klub SPD vzal přestávku v době, kdy měla Sněmovna probírat právě opoziční předlohy. Předseda klubu SPD Radim Fiala to tehdy zdůvodnil tím, že se na program nedostal žádný návrh jeho hnutí.