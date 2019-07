Von der Leyenovou europarlament těsně potvrdil do čela EK

Štrasburk/Brusel - V čele příští Evropské komise stane dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. V dnešním tajném hlasování získala nominace těsnou podporu 383 poslanců europarlamentu, oznámil jeho předseda David-Maria Sassoli. Německá politička, kterou do funkce navrhl summit EU počátkem tohoto měsíce, potřebovala nejméně 374 hlasů. Nakonec tedy obdržela jen o devět hlasů více. Proti bylo 327 členů Evropského parlamentu.

"Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali," řekla von der Leyenová, blízká spolupracovnice německé kancléřky Angely Merkelové, krátce poté co šéf europarlamentu oznámil výsledky hlasování. Uvedla, že si je vědoma velké zodpovědnosti, která před ní nyní stojí.

Své zvolení šedesátiletá německá politička pokládá za hlas "pro silnou Evropu od východu na západ, od severu k jihu", pro Evropu, která je odhodlána bojovat za vlastní budoucnost a nebojovat mezi sebou.

Z výsledku tajného hlasování je však patrné, že von der Leyenová nedokázala o svých kvalitách pro práci v čele Evropské komise přesvědčit značný počet europoslanců ani z těch frakcí, které jí oficiálně před tajným hlasováním vyslovily podporu.

Stávajícího předsedu EK Jeana-Claudea Junckera by měla von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Do té doby musí ve spolupráci s členskými zeměmi EU sestavit svůj tým, přeje si přitom co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Každého z budoucích eurokomisařů čeká následně slyšení před příslušnými výbory europarlamentu a bývá pravidlem, že někteří neuspějí.