Von der Leyenová varuje, že pobrexitová jednání zaberou více času

Brusel/Berlín - Na vyjednávání o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Británií, s nímž se má začít po předpokládaném lednovém brexitu, bude nejspíš potřeba více času, než dosud plánovaných jedenáct měsíců. V rozhovoru pro dnešní vydání francouzského listu Les Echos to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Obě strany by proto podle ní měly poctivě zvážit, zda by nebylo lepší dobu vyhrazenou pro jednání prodloužit. Británie zatím takový odklad rezolutně odmítá.

"Jsem velice znepokojená tím, jak málo máme času... Zdá se mi, že bychom měli na obou stranách vážně uvažovat o tom, zda můžeme jednání zdárně dokončit v tak krátkém termínu," řekla šéfka EK francouzskému listu. "Bylo by rozumné situaci znovu posoudit v polovině roku a poté, pokud to bude třeba, přechodné období prodloužit," dodala.

Přechodné období, určené pro uzavření nového partnerství Londýna s Bruselem, je aktuálně naplánováno do konce příštího roku. Pokud tedy skutečně Británie z unie 31. ledna vystoupí, bude na vyjednání kýžené dohody o volném obchodu vyhrazen pouze zbytek roku 2020. Přechodné období může být ovšem do konce června prodlouženo o dva roky, britský premiér Boris Johnson ale dal jasně najevo, že si takový vývoj nepřeje.

Odsunutí termínu Londýnu výslovně zapovídá i dodatek prováděcího zákona k brexitové dohodě, který britští poslanci schválili před Vánoci. Evropská komise přitom opakovaně varovala, že nyní stanovený harmonogram jednání je "extrémně náročný". Pokud by se dohodu o vzájemných vztazích nepodařilo do konce roku 2020 uzavřít a zároveň by nebylo prodlouženo přechodné období, pak by začátkem roku 2021 hrozil podobný scénář jako v případě odchodu Británie z EU bez dohody, uvedla agentura AP.

Varování, že uzavřít náročná jednání Londýna a EU o obchodu, bezpečnostních otázkách či dopravě, možná nepůjde za pouhých 11 měsíců, von der Leyenová vyslovila i v rozhovoru pro německý magazín Spiegel, jehož nové vydání vychází v sobotu. "Dělá mi to velké starosti, protože na to, kolik témat musíme řešit, je ten čas extrémně krátký," řekla v něm.