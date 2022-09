Von der Leyenová přijela do Kyjeva, bude jednat s ukrajinským vedením

Kyjev - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes přijela do Kyjeva, kde bude jednat s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem i prezidentem Volodymyrem Zelenským. O své třetí návštěvě ukrajinské metropole od začátku ruské invaze informovala šéfka EK na twitteru.

Von der Leyenová ve středu v projevu o stavu EU v Evropském parlamentu hovořila o možnostech unijní pomoci Kyjevu včetně začlenění Ukrajiny do jednotného evropského trhu. EU také podle ní poskytne 100 milionů eur (bezmála 2,5 miliardy Kč) na obnovu ukrajinských škol a Ukrajina se stane součástí volné roamingové zóny unie. V europarlamentu projevu šéfky komise jako čestný host naslouchala Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta.

"Se Zelenským a Šmyhalem budu diskutovat o sbližování našich ekonomik i lidí, zatímco Ukrajina směřuje k přistoupení (k Evropské unii)," napsala dnes von der Leyenová. V příspěvku také připomněla, že Ukrajina od její poslední návštěvy získala status kandidátské země.

Předsedkyně EK Ukrajinu dlouhodobě podporuje v její snaze přistoupit k Evropské unii. Kyjev navštívila poprvé na začátku letošního dubna a následně v červnu, kdy s ukrajinským vedením prodiskutovala žádost o kandidátský status. Kandidaturu pak EK v polovině června doporučila, podmínila ji ale reformami.

Kyjev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Ukrajinu nyní čekají vyjednávací rozhovory, které běžně trvají několik let. O konečném začlenění do bloku pak musí jednomyslně rozhodnout všech 27 členů unie.