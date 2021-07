Von der Leyenová představí v Praze český plán obnovy

Praha - ČTK bude v pondělí 19. července vysílat živě tiskovou konferenci po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, která přijede do Prahy, aby tu prezentovala schválený plán obnovy, na jehož základě získá ČR z mimořádného fondu Evropské unie 180 miliard korun. Začátek TK je naplánován na 11:45.

Evropská komise již schválila plány více než poloviny členských zemí. Celkem 12 jich v uplynulém týdnu stihli potvrdit ministři financí členských států, kteří dávají konečný souhlas s rozdělováním peněz z fondu. V srpnu však ministři nezasedají a český plán tak pravděpodobně dostane definitivní zelenou až v září, kdy země může očekávat první peníze. Unijní státy mohou ještě letos získat 13 procent svého podílu na fondu v rámci předfinancování projektů.

Na posouzení plánů jednotlivých zemí, který Česko komisi předložilo začátkem června, má Brusel vždy dva měsíce. Komise zejména sleduje, zda strategie splňuje více než desítku kritérií, které Evropská unie pro rozdělování peněz z bezprecedentního balíku více než 700 miliard eur (přes 18 bilionů korun) požaduje. Nejméně 37 procent peněz by mělo mířit do klimaticky šetrných projektů a pětina do digitalizace.

Český plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, které by z něj měly být financovány. Hlavní část peněz je určena na infrastrukturu a ekologické projekty, na něž podle ministra průmyslu Karla Havlíčka půjde 41 procent celkové sumy. Na digitalizaci poputuje 23 procent. Další peníze jsou určeny na vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a zdraví.

Peníze by měly zásadně pomoci unijním zemím nastartovat ekonomiky po koronavirové krizi a zároveň se alespoň částečně vyrovnat s přechodem ke klimaticky šetrnému hospodářství, v jehož rámci chce komise mimo jiné zpoplatnit emise ze silniční dopravy či vytápění budov nebo skoncovat s prodejem aut na spalovací motory.