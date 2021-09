Von der Leyenová představí priority Evropské komise na další rok

Štrasburk - Zejména o pokroku ve společném boji proti covidové pandemii a o hospodářském oživení bude dnes hovořit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém druhém poselství o stavu Evropské unie. Před poslanci Evropského parlamentu rovněž představí priority unijní exekutivy pro nadcházející rok, mezi nimiž bude zejména naplňování přísnějších klimatických cílů či digitalizace společnosti. Hovořit bude rovněž o potřebě větší soběstačnosti evropského bloku v zahraniční a bezpečnostní politice či o dodržování evropských hodnot, které podle řady europoslanců komise není schopna na členských státech vynutit.

Evropská unie letos po počátečních problémech rychle rozjela společnou distribuci vakcín proti covidu-19 a v proočkovanosti obyvatel dostihla i Spojené státy a Británii, za nimiž zpočátku zaostávala. Podle činitelů komise položí její německá šéfka značný důraz na tento fakt a zároveň vyzve k pokračování společné snahy o vymýcení viru, k čemuž by mělo přispět i více vakcín darovaných chudším zemím. Zastaví se rovněž u bezprecedentní společné půjčky, s jejíž pomocí začala komise v létě rozdělovat peníze z mimořádného fondu obnovy. Měla by hovořit i o nových společných zdrojích příjmů, z nichž bude EU dluh do poloviny století splácet.

Pro praxi důležitější částí jejího projevu bude představení priorit, jimž se komise hodlá věnovat v následujícím roce. Na rozdíl od loňska se nečeká žádný přelomový závazek v otázce klimatických změn, kde komise v červenci přišla s balíčkem návrhů, o jejichž konečné podobě budou příští rok vyjednávat europoslanci a členské státy. Von der Leyenová patrně neopomene zdůraznit, že nejen v zájmu EU je co nejrychlejší schválení klimatických návrhů. Soustředit se hodlá i na digitalizaci evropské ekonomiky, kterou podle kritiků v návrzích z minulého roku komise opomíjela. V návaznosti na poselství se komise dnes chystá představit plán účinnějšího sladění digitalizace v jednotlivých členských zemích.

Důležitou částí projevu bude i kapitola o právním státu a hodnotách EU. Mnozí europoslanci den před vystoupením šéfky komise kritizovali neúčinný způsob, jímž se Brusel snaží přimět k dodržování těchto hodnot Polsko a Maďarsko. Von der Leyenová patrně slíbí, že komise ještě letos využije nové pravidlo, které jí umožňuje odříznout od unijních peněz státy omezující například nezávislost justice.

Bez odezvy nezůstane v její řeči ani neúspěšný odchod západních sil z Afghánistánu, na který by podle unijních činitelů měl evropský blok zareagovat snahou o větší vojenskou autonomii.

Proč je debata o stavu EU 2021 důležitá?

Priority, které předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila během debaty o stavu Evropské unie v loňském roce, zůstávají prioritami i nadále – EU pokračuje v boji proti pandemii koronaviru a snaží se o sociální a hospodářské oživení. Zůstává však věrná také svým stěžejním programům, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální strategie.

