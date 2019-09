Von der Leyenová představí novou Evropskou komisi v úterý

Brusel - Nastupující předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámí rozdělení postů v nové komisi v úterý. Uvedla to dnes na twitteru. Těsně předtím obdržela poslední chybějící nominaci do vznikajícího týmu komisařů, když Itálie podle zahraničních agentur navrhla expremiéra Paola Gentiloniho.

"Těší mě, že jsem obdržela jména (kandidátů na eurokomisaře) od všech členských zemí EU. Nyní se těším na sestavení dobře vyváženého kabinetu, který představím v úterý," napsala budoucí šéfka výkonného orgánu Evropské unie.

Česká republika na post v komisi opět navrhla Věru Jourovou, která měla v posledních letech na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovné příležitosti žen a mužů. Server Politico v úterý s odvoláním na nejmenované vysoce postavené činitele napsal, že von der Leyenová Jourové nabídla, aby se nově ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu.

Funkční období Evropské komise trvá pět let, to nadcházející začíná 1. listopadu. V nové komisi bude pouze 26 komisařů, neboť Británie už kvůli plánovanému odchodu z EU kandidáta nenavrhla. Do konečné podoby týmu nové předsedkyně může ještě zasáhnout Evropský parlament (EP), až kandidáti absolvují slyšení ve výborech.