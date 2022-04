Von der Leyenová po dárcovské akci ohlásila přes 10 mld. eur na pomoc Ukrajincům

Brusel/Varšava - Evropská komise a další dárci ze světa slibují celkem 10,1 miliardy eur (skoro 250 miliard Kč) na pomoc Ukrajincům prchajícím před válkou, oznámila po dnešní dárcovské akci ve Varšavě předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Iniciativa Stand Up For Ukraine, spuštěná komisí a kanadskou vládou, přinesla 9,1 miliardy eur včetně jedné miliardy přislíbené EK, miliardovou půjčku pak ještě přidává Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Z peněz přislíbených unijní exekutivou má 400 milionů putovat do zemí "v první linii" uprchlické vlny z Ukrajiny.

"Dnes jsme vybrali 9,1 miliardy eur pro lidi prchající před invazí, uvnitř Ukrajiny a v zahraničí," oznámila na twitter šéfka unijní exekutivy. "Budeme pokračovat v poskytování podpory. A jakmile dopadne poslední bomba, pomůžeme ukrajinskému lidu obnovit jejich zemi," dodala.

Evropská komise v tiskové zprávě uvádí, že dodatečná miliarda zapůjčená od EBRD půjde také na pokrytí potřeb uprchlíků. "Takže (v součtu) 10,1 miliardy," prohlásila von der Leyenová podle francouzské televize BFM TV. Podle agentury Reuters německá politička upřesnila, že 400 milionů eur dostanou státy, na které nejvíce dopadá uprchlická vlna, a zbylých 600 milionů bude zasláno "ukrajinským úřadům a částečně Organizaci spojených národů".

Dnešní dárcovská akce Stand Up For Ukraine byla vyvrcholením dva týdny trvající kampaně vedené na sociálních sítích, přičemž projekt spustila EK společně s vládou Kanady a charitativní organizací Global Citizen. Von der Leyenová po ní vyzdvihla mimo jiné starostu Varšavy Rafala Trzaskowského, který dnes šéfku EK hostil. "Občané Varšavy a vaše administrativa odvádějí neuvěřitelnou práci, když hostí statisíce uprchlíků z Ukrajiny," napsala na twitteru.