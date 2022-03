Von der Leyenová navrhne strop pro ceny energií

Předsedkyně Evropské komise chce dočasně přibrzdit růst cen energií. V principu jde o to, aby se zamezilo toxickému efektu stále dražšího plynu a elektřiny.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová má v úmyslu navrhnou přechodné zastropování vzhůru letících cen za energie. Sdělila to na neformálním summitu unijních špiček ve francouzském Versailles. “Mám mandát k tomu, abych do konce března předložila nouzová opatření, jež by obsahovala omezení cen na dobu určitou,“ uvedla.

Cílem je, aby se předešlo škodlivým vlivům stále dražšího plynu a elektřiny na ekonomiky členských států EU, jež se potýkají s dopady pandemie covid-19.

Do konce květně chce pak unijní exekutiva podle dobře informovaných zdrojů, píše agentura DPA, zveřejnit scénáře, jak dále vylepšit trh s elektřinou s ohledem na kýžené snižování emisí CO2.

Evropská komise oznámila už zkraje minulého týdne, že by mohla přijmout kroky, které by srazily během jednoho roku objem dovozu ruského plynu o dvě třetiny dosavadního stavu. I tady sleduje úřad pokles nákupních cen této strategické suroviny. Plány, jak zajistit naplnění plynových zásobníků na území unie, mají být na stole rovněž do konce tohoto měsíce.