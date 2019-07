Von der Leyenová: EU potřebuje jasnou společnou definici azylu

Brusel - Evropská unie potřebuje jasnou společnou definici azylu a toho, kdo na něj má nárok, uvedla dnes při slyšení před europoslanci liberální frakce Obnova Evropy (RE) kandidátka do čela příští Evropské komise Ursula von der Leyenová. Definovat bude podle ní potřeba také, co přesně je nelegální migrace, ale i migrace legální. EU je podle ní ze silné pozice, kterou si vybudovala v posledních letech, ochotná a připravená k dialogu s Ruskem, vždy však bude bránit své principy a mezinárodní pořádek založený na pravidlech.

"A když hovoříme o takové jasné definici, tak také určitě potřebujeme systém, který nám umožní udržet uvnitř Schengenu hranice otevřené. Proto musí být vnější hranice pevná a bezpečná," uvedla nynější německá ministryně obrany.

Jako možnou budoucí šéfku EK ji vybral minulý týden summit EU, von der Leyenová se nyní před hlasování europarlamentu příští týden snaží získat co nejširší podporu mezi europoslanci.

Podle von der Leyenové je nutné vědět, kdo do EU vstupuje a kdo ji opouští. Vyslovila se pro daleko rychlejší personální posílení společné evropské pobřežní a pohraniční stráže. "Myslím, že 10.000 lidí ve Frontextu v roce 2027 je příliš daleko. Musí to být výrazně, výrazně dřív," uvedla.

Za "ušlechtilý úkol" přitom označila boj s organizovaným zločinem a převaděčstvím. "Musíme ale také investovat do svého sousedství, do afrických zemí, do jejich dobré správy, ekonomického rozvoje, do bezpečnosti a stabilitu," řekla europoslancům. Jen tak podle ní tamní lidé uvidí ve svých vlastních zemích perspektivu.

Von der Leyenová: V dialogu s Ruskem bude EU bránit své principy

Evropská unie je ze silné pozice, kterou si vybudovala v posledních letech, ochotná a připravená k dialogu s Ruskem, vždy však bude bránit své principy a mezinárodní pořádek založený na pravidlech. Europoslancům z liberální frakce Obnova Evropy (RE) to dnes řekla kandidátka do čela příští Evropské komise Ursula von der Leyenová. Uvedla také, že "Kreml neodpouští slabost".

Anexe Krymu, kterou EU od počátku neuznává, byla podle německé ministryně obrany prvním případem od konce druhé světové války, kdy byly státní hranice změněny vojenskou silou. "Anexe Krymu je porušení mezinárodního práva," řekla.

Evropská unie v roce 2014 zavedla v souvislosti s ruským přístupem k ukrajinské krizi vůči Rusku hospodářské sankce, které byly nedávno opět o půl roku prodlouženy.

Podle von der Leyenové je třeba nabízet dialog ze silné pozice. "Vždy je lepší diskutovat," podotkla.