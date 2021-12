Von der Leyenová: EU je uvalí na Rusko další sankce, pokud napadne Ukrajinu

Brusel - Pokud by Rusko opět napadlo Ukrajinu, je Evropská unie připravena uvalit na něj další sankce. Uvedla to dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vyjádřila podporu Ukrajině, která se cítí ohrožena rostoucím počtem ruských vojáků na svých hranicích. O situaci kolem Ukrajiny právě jednají prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Joe Biden.

"EU nadále plně podporuje Ukrajinu tváří v tvář ruské agresi. Na jakékoli další agresivní kroky budeme reagovat zpřísněním a rozšířením stávajících sankcí. Ve spolupráci s partnery jsme připraveni přijmout další omezující opatření," napsala von der Leyenová na twitteru. Stejné varování pronesla předsedkyně EK během videokonference s velvyslanci členských zemí EU, uvedla agentura AFP.

Kyjev dnes obvinil Moskvu, že do oblasti bojů na východní Ukrajině posílá tanky a posiluje týmy odstřelovačů, kteří jsou připraveni působit škody ukrajinské armádě a vyprovokovat odvetnou palbu. Ukrajina od ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym a propuknutí bojů se separatisty v oblasti Donbasu na východní Ukrajině obviňuje Rusko z agrese a z okupace ukrajinského území. Moskva však zapojení do konfliktu popírá.

Dnešní rozhovor Bidena a Putina, který začal krátce po 16:00 SEČ, bude podle mluvčího Kremlu pracovního charakteru a nelze od něj očekávat velký průlom.

O společném postupu EU vůči Rusku dnes jednal také bezpečnostní výbor českého Senátu. Senát by měl podle výboru doporučit vládě, aby příští týden podpořila společný postup EU kvůli destabilizujícímu působení Ruska. Důvodem je jak posilování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou, tak dezinformační aktivity. Vláda by také měla podpořit přípravu zásadnějších protiruských sankcí v případě ruské agrese. Horní komora by se dnešním doporučením výboru měla zabývat příští týden.