Von der Leyenová chce nový migrační pakt i silnější Evropu

Berlín - Ursula von der Leyenová chce, aby příští Evropská komise (EK) pod jejím vedením v první polovině příštího roku předložila nový plán k řešení migrace. Chce jím překonat současnou patovou situaci, kdy se členské země nejsou schopny shodnout na jednotné migrační politice. Von der Leyenová to řekla v Berlíně po jednání se svou bývalou vládní šéfkou a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. V projevu o budoucnosti EU pak budoucí předsedkyně EK prohlásila, že nevidí nic, co by Evropa nedokázala překonat. Přeje si ale, aby se Evropa na mocenském poli dokázala více prosadit.

"Naším cílem musí být stát se pro svět vzorem v tom, jak lze migraci trvale s humánním přístupem, ale zároveň efektivně usměrňovat. Jsem pevně přesvědčena, že to Evropská unie může dokázat," uvedla von der Leyenová, která by chtěla začít úřadovat od prosince.

"Mým cílem je, abychom jako Evropská komise nový návrh migračního paktu předložili v prvním až druhém čtvrtletí příštího roku," poznamenala také jedenašedesátiletá politička, která chce návrhy úzce konzultovat s členskými zeměmi. Jak by konkrétně nový plán měl vypadat, nenaznačila.

Například německý ministr vnitra Horst Seehofer koncem října představil návrh nového azylového systému, který by umožnil už na vnějších hranicích společenství přezkoumat, zda daná osoba skutečně potřebuje ochranu. Pokud ano, směřovala by do některé ze zemí EU, které by se k tomu dobrovolně nabídly. Pokud ne, byla by vrácena za unijní hranice.

I Seehoferův plán počítá s jasně daným klíčem na přerozdělování migrantů. Zároveň ale nevylučuje, že státy, které přerozdělování uprchlíků tako jako třeba Česká republika dlouhodobě odmítají, by měly možnost pomáhat jinak, ať už vyššími finančními příspěvky nebo větším personálním podílem na zaměstnancích Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Mezi další priority Evropské komise pod vedením von der Leyenové, podle níž se EU v oblasti migrace musí znovu začít pohybovat vpřed, bude patřit klima a digitalizace. Zaměření na ně podporuje i Merkelová.

Budoucí šéfka EK von der Leyenová chce silnější Evropu

Neexistuje nic, co by Evropa nedokázala překonat. V dnešním projevu o budoucnosti Evropské unie u příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi to prohlásila budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila ale, že Evropa se musí naučit lépe se prosazovat na mocenském poli, aby tak lépe dokázala hájit své zájmy.

"Síla evropské myšlenky je nezdolná. Neexistuje žádná výzva, kterou by evropská síla nedokázala překonat," řekla von der Leyenová.

Zmínila se rovněž o problémech, které EU nyní čelí. Vedle komplikovaných výstupových jednání s Británií k nim zahrnula i rozhovory mezi Bruselem a Washingtonem o obchodní dohodě či rostoucí vliv Číny. K brexitu dodala, že pro EU znamená posílení, neboť to jasně dokazuje, co to znamená odejít z EU.

Von der Leyenová si s ohledem na mocenské zájmy USA nebo Číny přeje, aby EU vedle diplomatických dovedností nabrala k vlastnímu prosazení také skutečné svaly. K tomu je podle ní třeba to, aby se EU mohla opřít o vojenské prostředky a aby evropský blok důrazněji začal používat sílu, kterou již disponuje.

O Číně řekla budoucí šéfka EK, která se chce ujmout úřadu od 1. prosince, že je důležitým obchodním partnerem pro EU a že to platí i obráceně, ale že je nutné trvat na tom, aby Peking dodržoval evropské standardy, mimo jiné k pracovním podmínkám či ochraně životního prostředí.

O posílení mocenského vlivu EU hovořila von der Leyenová také v souvislosti s balkánskými státy, které se dosud členy evropského bloku nestaly. Prohlásila, že tyto země musí mít unijní budoucnost. "Evropa žádala po Severní Makedonii a Albánii mnohé a ty všechno splnily. Nyní i my musíme dodržet slovo a přístupové rozhovory zahájit," řekla.

Proti otevření přístupových rozhovorů se za současného stavu staví vláda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ačkoli je výhledově podporuje. Von der Leyenová rovněž nesouhlasí s Macronovým názorem, že Severoatlantická aliance je ve stavu mozkové smrti. NATO nadcházející šéfka komise vnímá jako vynikající obranný štít svobody.