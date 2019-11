Von der Leyenová chce nový migrační pakt do poloviny roku 2020

Berlín - Ursula von der Leyenová chce, aby příští Evropská komise (EK) pod jejím vedením v první polovině příštího roku předložila nový plán k řešení migrace. Chce jím překonat současnou patovou situaci, kdy se členské země nejsou schopny shodnout na jednotné migrační politice. Von der Leyenová to řekla v Berlíně po jednání se svou bývalou vládní šéfkou a německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

"Naším cílem musí být stát se pro svět vzorem v tom, jak lze migraci trvale s humánním přístupem, ale zároveň efektivně usměrňovat. Jsem pevně přesvědčena, že to Evropská unie může dokázat," uvedla von der Leyenová, která by chtěla začít úřadovat od prosince.

"Mým cílem je, abychom jako Evropská komise nový návrh migračního paktu předložili v prvním až druhém čtvrtletí příštího roku," poznamenala také jedenašedesátiletá politička, která chce návrhy úzce konzultovat s členskými zeměmi. Jak by konkrétně nový plán měl vypadat, nenaznačila.

Například německý ministr vnitra Horst Seehofer koncem října představil návrh nového azylového systému, který by umožnil už na vnějších hranicích společenství přezkoumat, zda daná osoba skutečně potřebuje ochranu. Pokud ano, směřovala by do některé ze zemí EU, které by se k tomu dobrovolně nabídly. Pokud ne, byla by vrácena za unijní hranice.

I Seehoferův plán počítá s jasně daným klíčem na přerozdělování migrantů. Zároveň ale nevylučuje, že státy, které přerozdělování uprchlíků tako jako třeba Česká republika dlouhodobě odmítají, by měly možnost pomáhat jinak, ať už vyššími finančními příspěvky nebo větším personálním podílem na zaměstnancích Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Mezi další priority Evropské komise pod vedením von der Leyenové, podle níž se EU v oblasti migrace musí znovu začít pohybovat vpřed, bude patřit klima a digitalizace. Zaměření na ně podporuje i Merkelová.