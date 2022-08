Volvo připravuje EXC90

Na spadnutí již je odtajnění nové generace velkého SUV značky Volvo. Místo dosavadního označení však tentokrát, podle náznaků oficiálních představitelů automobilky i podaného patentu u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, bude na zadních dveřích karosérie vozit symbol EXC90.

To, společně s uniklými patentovanými obrázky ještě před oficiálním odhalením auta jasně světu signalizuje fakt, že tento vůz již bude ze sta procent poháněn elektrickou energií.

Tvar auta není žádným velkým překvapení. Jedná se o typické SUV s vysokou karosérií a poměrně strmě spadající zádí. V předních světlometech se objevuje pro Volvo typický symbol Thorova kladiva, vzadu je pak zase velké „céčko“.

Klasická maska chladiče je plně vyplněna materiálem, tedy nejspíše plastem.

Zatím není jasné, kdy se toto auto dostane na trh. Možný je příští rok, ale pravděpodobnější je až termín 2024.

V současnosti by však tento vůz měl nepochybně velkou naději na úspěch například v Severní Americe. V současnosti totiž mají zákazníci na výběr pouze ze dvou elektrických velkých SUV. Tím prvním je Tesla Model X, tím druhým Rivian R1S. Příští rok má nabídku obohatit například Mercedes-Benz EQS.

Příchod nového Volva EXC90 však nebude znamenat konec současné generace XC90 se spalovacím motorem pod kapotou. To by mělo projít v brzké době modernizací a poté se bude několik let souběžně prodávat se svým elektrickým sourozencem.

